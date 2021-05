https://cz.sputniknews.com/20210520/whatsapp-odhalil-novou-funkci-ktera-se-bude-hodit-jiste-nejednomu-z-vas-14547005.html

WhatsApp odhalil novou funkci, která se bude hodit jistě nejednomu z vás

Zatímco aplikace čelí palbě kritiky kvůli novým pravidlům, vývojáři WhatsAppu i nadále zavádějí do mobilní aplikace nové funkce. Nyní je aktivně testována... 20.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak píše web Android Police, v aktuálních stabilních verzích WhatsAppu vyskočí zarchivovaný chat, který se nachází ve spodní části okna aplikace, když se v něm objeví nová zpráva. Nové nastavení s názvem Keep Chats Archived (Zachovat chaty archivované) způsobí, že archivované chaty budou v dolní části seznamu.Aktivovat novou funkci, která se bude líbit všem, kteří se nevyžívají v nepříjemných konverzacích, ale nechtějí je odstranit, můžete v nastavení v sekci Chaty. V blízké budoucnosti by k němu měli přistupovat nejen testeři, ale i ostatní uživatelé WhatAppu.Funkce automatického odstraňování zprávDříve, jsme informovali, že developeři aplikace pracují na změně možnosti automatického odstraňování zpráv.Uživatelům bude nabídnuta možnost automatického odstranění zpráv 24 hodin po jejich odeslání. Tato funkce bude k dispozici v jednotlivých i skupinových chatech.Nyní se v nastavení aplikace WhatsApp můžete rozhodnout zprávu automaticky odstranit po 7 dnech. Vymaže se jak od odesílatele, tak od příjemce.Tato funkce objeví se v jedné z budoucích aktualizací aplikace WhatsApp pro Android, iOS a desktopovou verzi.Přenos korespondence mezi Androidem a iPhonemProgramové zabezpečení messengeru teď umožňuje přenos korespondence mezi Androidem a iPhonem a dělá to velmi snadno a jednoduše.Ještě zcela nedávno jsme mohli o něčem podobném jenom snít, teď ale může každý uživatel přenášet chaty mezi chytrými telefony, které se řídí různými operačními systémy, mj. iOS od Apple. Novinku už mohou vyzkoušet všichni zájemci.Tato nová možnost se objevila ve verzi WhatsAppu, která byla vydána 29. dubna 2021 a má číslo 2.21.9.7. Přenos dat se uskutečňuje přes cloudové úložiště Google Drive, proto je nutná registrace. Ta ale může být zdarma a v takovém případě bude možné přenášet korespondenci z jednoho zařízení na druhé, nepřesahuje-li celkový objem korespondence 15 GB. Přenos údajů může zabrat až několik desítek minut, rychlost přenosu ale přímo závisí na rychlosti internetu. Oba mobilní přístroje musí být samozřejmě připojeny k síti aby bylo možné přenést korespondenci z jednoho telefonu na druhý.Při přenosu údajů z Androidu na iOS nebo naopak se přenáší historie korespondence, mediální soubory (fotografie, videozáznamy a dokumenty), a také hlasové zprávy a historie telefonátů, a to jak hlasových, tak i video.

