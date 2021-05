https://cz.sputniknews.com/20210520/zbavime-se-rousek-premier-babis-promluvil-o-letnich-pravidlech-a-testovani-14550930.html

Zbavíme se roušek? Premiér Babiš promluvil o letních pravidlech a testování

Premiér Andrej Babiš poskytl obsáhlý rozhovor MF DNES, ve kterém promluvil o očkovací strategii, rozvolnění, o počtu testů zdarma a restauračních zahrádkách.

Andrej Babiš na začátku rozhovoru uvedl, že o rouškách rozhoduje hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví Svrčinová. Podle ní se i v létě budou někde nosit roušky a respirátory, zejména jde o vnitřní prostory. „Počítá se, že je budou nosit návštěvníci zdravotnických zařízení a sociálních služeb,“ dodal Babiš s tím, že na venkovních akcích už nebudou nutné.Premiér také věří, že se do prázdnin podaří proočkovat všechny zájemce o očkování, podle něj pro to vláda dělá maximum, ale výsledný počet naočkovaných ovlivňuje řada faktorů.Babiš také připomíná vylepšení spolupráce s praktiky, kteří budou očkovat vakcínou Moderna. „Chci je poprosit, aby očkovali hlavně starší lidi, kteří jsou u nich registrovaní a jsou jejich dlouholetí pacienti,“ uvádí premiér.Andrej Babiš také představil očkovací strategii do konce roku. Podle něj je nutné naočkovat co nejvíce lidí, ale zároveň se vláda připravuje na přeočkování, protože nikdo zatím jasně neřekl, jak dlouho vakcína člověka chrání.Babiš také připouští, že očkování ve firmách skončí do konce června, jak to bylo v plánu. Do konce září se však počítá s tím, že na zahrádky restaurací budou testy nutné.Jak to bude s testyToto pravidlo by mělo platit od 1. června do konce září.Prodloužení lhůty imunityHlavní hygienička Pavla Svrčinová hodlá prodloužit imunitu po prodělaném covidu-19 ze současných 90 dnů na 180 dnů. Změny by podle ní mohly být platné od příštího týdne.Člověk, který prodělal koronavirus, by se tak půl roku považoval za bezpečného pro okolí.O změnách ještě minulou středu informoval ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Zatím však nezačaly platit. Například Německo už lhůtu prodloužilo.

česká republika

