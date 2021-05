https://cz.sputniknews.com/20210521/arenberger-prvni-davka-vakciny-bude-ekvivalentni-antigennim-a-pcr-testum-14565914.html

Arenberger: První dávka vakcíny bude ekvivalentní antigenním a PCR testům

Arenberger: První dávka vakcíny bude ekvivalentní antigenním a PCR testům

Český ministr zdravotnictví dnes po jednání vlády oznámil, že byla prodloužena lhůta imunity po prodělaném covidu-19 z 90 na 180 dnů. Odteď nahradí negativní... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

Vláda však zatím nepřijala rozhodnutí o zrušení povinnosti nosit roušky ve školách, ačkoliv to na dnešním jednání vlády chtěl řešit premiér Andrej Babiš. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová zastává názor, že je zapotřebí vyčkat, jak se bude situace vyvíjet po návratu všech dětí do škol, rovněž jako i středoškoláků a vysokoškoláků 24. května. Zatím nepadlo konečné rozhodnutí, jak bude vypadat testování na koronavirus během letních měsíců. Ministr zdravotnictví potvrdil, že nově se počítá s tím, že ze zdravotního pojištění budou od června hrazeny dva PCR testy za měsíc či čtyři antigenní. V současnosti mají lidé nárok jednou za tři dny absolvovat antigenní test, který hradí pojišťovna. Připravované změny testování zjednoduší cestování do zahraničí, ale zkomplikuje životy těm, kteří každý den sedí na zahrádkách restaurací nebo chodí do fitness center, kde se negativní test vyžaduje. V současnosti osoby, které nemají možnost se testovat na koronavirus v zaměstnání, můžou deseti antigenními testy, na které mají nárok, pokrýt celý měsíc a bez problémů navštěvovat místa, kde je nezbytné potvrzení o negativním testu. Po avizovaných změnách, které zredukují počet testů, sice budou moci lidé s PCR testem vycestovat na dovolenou do zahraničí, ale čtyři antigenní testy budou stačit pouze na 12 dnů z měsíce, jelikož platnost antigenního testu představuje 72 hodin. Platnost PCR testu představuje 7 dnů, což vykryje dva týdny v měsíci. Po jednání vlády se hlavní hygienička vyjádřila, že antigenní test bude možné si pořídit tam, kde je vyžadován, bude ale zapotřebí za něj zaplatit. Cena PCR testu se pohybuje kolem 1500 korun, antigenní kolem 300 až 400 korun. Ministr Arenberger uvedl, že cena PCR testu by se měla snížit na 640 korun. Kromě toho ministr zdravotnictví počítá s tím, že až začnou platit nová pravidla, značně vzroste počet osob, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny.

