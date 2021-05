https://cz.sputniknews.com/20210521/bartos-jednal-s-francouzskym-velvyslancem-o-vystavbe-dukovan-14568765.html

Bartoš jednal s francouzským velvyslancem o výstavbě Dukovan

Bartoš jednal s francouzským velvyslancem o výstavbě Dukovan

Předseda České pirátské strany a poslanec Poslanecké sněmovny PČR Ivan Bartoš se setkal dnes s francouzským velvyslancem Alexisem Dutertrem. Jednali mimo jiné... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

V příspěvku na své facebookové stránce Bartoš napsal o tématech diskuse.Bartoš a Dutertre se během rozhovoru dotkli také klimatických otázek a odstraňování bariér na vnitřním trhu.Jedním z nejdůležitějších témat byla také výstavba jaderné elektrárny Dukovany. Tendru na stavbu nového bloku jaderné elektrárny se zúčastní francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse. Finální rozhodnutí ale bude na příští vládě.Stavba nového blokuKoncem července 2020 stát a energetická společnost ČEZ podepsaly smlouvu k novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho stavba by měla začít v roce 2029, do provozu by měl být uveden v roce 2036.Uchazeči o stavbu nového bloku v Dukovanech byly ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Zakázka má mít hodnotu okolo šesti miliard euro.Čínská společnost byla pak z tendru o dostavbu Dukovan vyřazena. Čínská vláda vyjádřila proti tomuto postupu protest, označila ho za netržní.Ruská společnost Rosatom k tendru také nebude přizvána na základě kauzy okolo Vrbětic, kde je Rusko obviňováno, že jeho špioni zapříčinili explozi skladů se zbrojním materiálem v roce 2014. Ruská strana tato obvinění rozhodně odmítla.

