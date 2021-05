„Z neděle na pondělí otvíráme 35+,“ řekl Babiš. Už od středy se může registrovat dalších pět ročníků, lidé jimž je 30 až 34 let.Dodal také, že tento čtvrtek zlomil rekordy, co se týká počtu očkovaných. Naočkováno bylo za jediný den téměř 96 tisíc lidi. Obě dávky v Česku dostalo již 1 139 510 lidí, první dávku dostalo 3 249 080 Čechů.Na druhé straně je Babiš přesvědčen, že na podzim se budeme muset přeočkovat. Ale podle něj není jasné, jestli budeme muset očkovat jednou dávkou či dvěma.Nová kampaň pro mládežBabiš také zmínil, že podle posledních údajů u mladších lidí klesá ochota se nechat očkovat. Kvůli tomu se podle předsedy vlády připravuje kampaň zaměřená právě na ně. „Oslovili jsme významné osobnosti, sportovce,“ řekl. Kteří konkrétní lidé budou propagovat vakcinaci, ale neupřesnil.Covid pasOd 1. června začne podle jeho slov fungovat nový covid pas na portálu ocko.uzis.cz. „Tam všichni budou mít možnost v rámci toho pasu vidět své očkování, testy i ochrannou lhůtu,“ vysvětlil. V pátek tuto lhůtu po prodělání covidu-19 vláda prodlouží z 90 na 180 dnů. Od června bude covid pas dostupný i jako aplikace pro chytré mobilní telefony. I když lidé například nemají chytré telefony, budou moci vytisknout na papír všechny údaje, i s QR kódem.Na závěr premiér dodal, že „s tím virem budeme žít dlouho“.

Čas mladých. Příští týden začíná očkování 30 a 35letých

© Sputnik / Viktor Tolochko Přejít do fotobanky Lékařka provádí očkování vakcínou proti koronaviru Sputnik V. Ilustrační foto © Sputnik / Viktor Tolochko / Přejít do fotobanky

V noci na pondělí bude otevřena registrace k očkování pro lidi nad 35 let, od středy budou moci registrovat i třicátníci. Předpokládá se, že od června vakcinace bude přístupna pro všechny nad 16 let. Vyplývá to z rozhovoru premiéra Andreje Babiše pro CNN Prima News.