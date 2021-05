https://cz.sputniknews.com/20210521/chudak-slovakova-natocila-video-jak-skadli-sveho-pritele-zeny-se-raduji-muzi-nechapou-14555985.html

„Chudák.“ Slováková natočila video, jak škádlí svého přítele. Ženy se radují, muži nechápou

Influencerka a podnikatelka Nela Slováková zveřejnila nové video na sociální síti, které strhlo vlnu reakcí. Nela totiž udělala svému příteli pěknou... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-21T08:34+0200

2021-05-21T08:34+0200

2021-05-21T08:34+0200

celebrity

nela slováková

video

celebrita

bloger

instagram

Na zveřejněném videu je vidět, jak si Nela bere láhev s vodou a potichu se blíží ke svému příteli, který odpočíval na lehátku na pláži. Následně na něj vychrstne vodu z flašky, čímž svého přítele Lukáše probudí. Ačkoliv by se mohlo zdát, že po tomto vystoupení bude oheň na střeše, Lukáš se jen otočil na druhý bok a pokračoval v odpočinku.A jaké byly reakce sledujících? Mnoho lidí tento Nelin kousek pořádně pobavil. „Tak za to bych tě pověsila za uši do větru. To nesnáším,“ zareagovala jedna ze sledujících.„Super reakce, jiný chlap by úplně nadával. Ještě ta ledová voda,“ uvedla další uživatelka.Někteří označili Lukáše za „chudáčka“. „Jé, chudák. Mě by šlak trefil, kdyby mě někdo takhle vzbudil,“ přemýšlela další Nelina sledující. Jiní pak také předpovídali budoucnost. „Pomsta bude sladká,“ zněl jeden z komentářů a další se připojil: „Pomsta bude sladká a krutá, co Lukáši.“Nela SlovákováBrněnská zpravodajka Nela Slováková v roce 2012 zvítězila v reality show Hotel Paradise a odnesla si miliónovou výhru. I když od té doby uplynulo již několik let, pořád se drží ve světě showbyznysu. Bloggerka je také podnikatelkou a návrhářkou plavek. Slováková se živí i jako modelka a často provokuje své fanoušky na Instagramu svým pozadím a prsy. Jejím partnerem je v současné době hokejista Lukáš Kozák.Slovákovou ale v loňském roce, mnohem více než její někdejší účast v reality show, „proslavila“ aféra s rouškami a gely. Oba tyto produkty totiž tato sexbomba v době koronavirové krize, kdy v Česku nebyly k dostání, prodávala za přemrštěné ceny. Neměla však dostatek produktů na skladě, a tak zákazníci na roušky čekali déle, než se sluší. Problémy nastaly také s kvalitou roušek a i se stornováním objednávek. Někteří Nelu kritizovali za to, že vydělává na strachu jiných. Na její jméno bylo dokonce podáno nespočet trestních oznámení a věc řešila i Policie ČR.

