https://cz.sputniknews.com/20210521/dalsi-skandal-princ-harry-obvinuje-kralovskou-rodinu-z-naprosteho-zanedbavani-a-sikany-14564383.html

Další skandál: Princ Harry obviňuje královskou rodinu z „naprostého zanedbávání“ a „šikany“

Další skandál: Princ Harry obviňuje královskou rodinu z „naprostého zanedbávání“ a „šikany“

Vévoda ze Sussexu v novém seriálu na Apple TV obvinil královskou rodinu z „naprostého zanedbávání“ a ze „šikany do ticha“ a také uvedl, že princ z Walesu mu... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-21T15:24+0200

2021-05-21T15:24+0200

2021-05-21T15:24+0200

celebrity

oprah winfreyová

princ harry

princezna diana

velká británie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/13069662_0:175:2048:1327_1920x0_80_0_0_a4942949cf190111002be1afb74ee503.jpg

Princ Harry (36) podstoupil vysoce osobní terapeutické sezení před kamerou pro svůj nový dokumentární seriál Apple TV, kde diskutoval o traumatických vzpomínkách z dětství. Rozsáhle mluvil o svých problémech s duševním zdravím a o svém odtržení od rodinných postojů k tématu.Vévoda například řekl, že on a vévodkyně ze Sussexu byli vystaveni takové úrovni obtěžování na sociálních médiích, že se cítil „naprosto bezmocný“ a předpokládal, že mu jeho rodina pomůže.„Čtyři roky jsme se snažili, aby to fungovalo. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom tam zůstali a pokračovali v práci,“ dodal.Vévoda v prvních třech epizodách seriálu Já, kterého nevidíte (The Me You Can't See), který byl vysílán v pátek, popsal, jak si uvědomil, že se musí řešit trauma, které zažil po smrti své matky Diany, princezny z Walesu.Oprah Winfreyové řekl, že jeho rodina nemluvila o její smrti a jen čekála, že se vypořádá s paparazzi a tiskem.„To nedává smysl. Jen proto, že jste trpěli, neznamená, že vaše děti musí trpět, ve skutečnosti právě naopak, pokud jste trpěli, udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste zajistili, že jakékoli negativní zkušenosti, které jste měli, můžete pro své děti napravit,“ uvedl.Vévoda prozradil, že mu bylo řečeno, aby „hrál hru“ a jeho život bude jednodušší.Ale dodal: „Mám v sobě sakra hodně mámy. Jediný způsob, jak se osvobodit a vymanit se, je říct pravdu."Také prozradil, že když se Meghan cítila na spáchání sebevraždy, neudělala to, protože by to vůči němu bylo „nespravedlivé“, protože už ztratil matku.Řekl, že se stydí, že se to „tak zhoršilo“, ale také se příliš styděl jít za svou rodinou, protože věděl, že mu nedají to, co potřebuje.„Určitě teď nebudu nikdy šikanován do ticha," zdůraznil Harry.Vévoda také prozradil, že se „bál“ vrátit se do Velké Británie na pohřeb vévody z Edinburghu minulý měsíc, protože se obával, že bude „spouštěčem“ jeho traumatu z minulosti.

https://cz.sputniknews.com/20210519/princ-harry-hrozi-ze-se-nezucastni-oslav-na-pocest-princezny-diany-pokud-nebude-soucasti-i-meghan-14546832.html

https://cz.sputniknews.com/20210520/dvorane-ve-velke-britanii-plivali-svuj-ranni-caj-tehotna-meghan-vydesila-palac-hvezdnou-party-14555831.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oprah winfreyová, princ harry, princezna diana, velká británie