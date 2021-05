https://cz.sputniknews.com/20210521/evropska-unie-uvedla-datum-kdy-zacnou-platit-covidove-pasy-14563027.html

Evropská unie uvedla datum, kdy začnou platit covidové pasy

V Evropském parlamentu počítají s tím, že digitální covidový pas začne v Evropské unii platit od 1. července, na tiskové konferenci to oznámil vyjednavač ze... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

Lidé v EU by tak mohli mít usnadněno cestování o prázdninách, od začátku července by měl platit covidový pas. Pro držitele podobného certifikátu by země EU neměly zavádět dodatečné podmínky.Španělský vyjednávač také uvedl, že tato dobrá zpráva může zajistit, že se letošní léto nebude opakovat noční můra z loňského léta, kdy turistický ruch velmi trpěl.Na covidovém pasu nebo certifikátu se podílela také Věra Jourová, která vysvětlila unijní finanční podporu.Evropský parlament dříve oznámil, že na jednáních s Radou EU bylo dosaženo dohody ohledně covidového pasu. Konečné schválení dokumentu by mělo proběhnout na plenární schůzi Evropského parlamentu 7. až 10. června.Covidový pas by měl obsahovat minimální nutné množství osobních údajů a nebude nutnou podmínkou pro cesty přes hranice, cestování má pouze usnadnit. Prodloužení lhůty imunityHlavní hygienička Pavla Svrčinová hodlá prodloužit imunitu po prodělaném covidu-19 ze současných 90 dnů na 180 dnů. Změny by podle ní mohly být platné od příštího týdne.Člověk, který prodělal koronavirus, by se tak půl roku považoval za bezpečného pro okolí. Například Německo už lhůtu prodloužilo.

