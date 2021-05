https://cz.sputniknews.com/20210521/hamacek-tvrdi-ze-zeman-vychazel-z-informaci-ve-verejnem-prostoru-o-ceste-do-moskvy-s-nim-nemluvil--14567413.html

Hamáček tvrdí, že Zeman vycházel z informací ve veřejném prostoru, o cestě do Moskvy s ním nemluvil

Hamáček tvrdí, že Zeman vycházel z informací ve veřejném prostoru, o cestě do Moskvy s ním nemluvil

Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že s prezidentem Milošem Zemanem nemluvil o své plánované cestě do Moskvy. Zeman minulou neděli Frekvenci 1 oznámil, že si... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-21T17:12+0200

2021-05-21T17:12+0200

2021-05-21T17:12+0200

kauza vrbětice

cesta

jan hamáček

miloš zeman

moskva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/12258562_0:72:1740:1051_1920x0_80_0_0_9d2ecd1edb6f26c16782515930022295.jpg

Český prezident Miloš Zeman se k plánované cestě Jana Hamáčka do Moskvy vyjádřil v rozhovoru pro stanici Frekvence 1. Podle prezidenta Hamáček svoji cestu rozumně plánoval kvůli vakcíně Sputnik V a summitu, a pak ji rozumně v souvislosti s kauzou Vrbětice odvolal.Tvrzení, že by Hamáček chtěl celou kauzu ututlat výměnou na vakcínu, prezident odmítá, avšak poznamenal, že divadlo se zastíracím manévrem si mohl ministr vnitra odpustit. S informacemi o tom, že chtěl Hamáček kauzu vyměnit za vakcínu, přišly Seznam Zprávy. Na autory článku podal Hamáček trestní oznámení. Hamáček pro Radiožurnál řekl, že během svých vystoupení na výborech sněmovny vysvětlil okolnosti plánované cesty. Zmiňme, že k jednání Senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost, které proběhlo ve středu, se Hamáček odmítl vyjádřit. Po zmíněném jednání senátor Václav Láska označil Hamáčkovo tvrzení o zastíracím manévru za nepravdivé. K jednání výboru se Hamáček vyjádřil následovně: „Vzhledem k tomu, že tato věc evidentně skončí u soudu s dokazováním relevance a informací z toho prvního článku, tak to nechme až k soudu. Nevím, co tam padlo a nevím, proč senátoři komentují uzavřené jednání.“Hamáčkova cesta do MoskvyPřipomeňme, že okolnostmi Hamáčkovy cesty se začala zabývat NCOZ. Vyšetřování bude probíhat v režimu důvěrné pro podezření z trestného činu ohrožení utajované informace a zneužití pravomocí úřední osoby.Jan Hamáček se 15. dubna setkal se šéfy tajných služeb (kromě BIS), policie, českým velvyslancem v Rusku a nejvyšším státním zástupcem. Server Seznam Zprávy tvrdí, že vicepremiér chtěl v Moskvě vyměnit ututlání vrbětické kauzy za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a uspořádání summitu Biden-Putin v Praze. Přítomní mu to ale vymluvili.Hamáček 14. dubna oznámil, že poletí do Moskvy, aby vyjednal dodávky ruské vakcíny proti koronaviru. Poté, co spolu s premiérem Andrejem Babišem 17. dubna obvinil Rusko z výbuchů ve vrbětických muničních skladech, začal tvrdit, že jeho avizovaná cesta byla zastíracím manévrem.Hamáček odmítá, že by chtěl ututlat vrbětickou aféru výměnou za Sputnik V. Na novináře Seznamu podal trestní oznámení. Podle něj se mohli dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy.O Hamáčkovu záměru jet do Moskvy mluvil v neděli i prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Odmítl ovšem, že by měl v plánu provést výměnný obchod.Hamáčkovým argumentům nevěří opozice, podle které chtěl vicepremiér výměnný obchod skutečně provést.

https://cz.sputniknews.com/20210519/senator-za-lez-oznacil-tvrzeni-hamacka-ze-cesta-do-moskvy-byla-zastiracim-manevrem-14544523.html

https://cz.sputniknews.com/20210521/u-ceske-posty-dojde-k-velke-zmene-hamacek-ujistuje-ze-zadne-propousteni-zamestnancu-nehrozi---14563982.html

2

moskva

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cesta, jan hamáček, miloš zeman, moskva