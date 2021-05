https://cz.sputniknews.com/20210521/jste-li-po-covidu-meli-byste-dostat-ihned-covid-pas-i-bez-nutnosti-se-naockovat-nazor-14567593.html

Jste-li po covidu, měli byste dostat ihned covid pas, i bez nutnosti se naočkovat. Názor

Jste-li po covidu, měli byste dostat ihned covid pas, i bez nutnosti se naočkovat. Názor

Na zavedení covid pasů se dohodla EU. Je tento dokument spoludefinující totožnost člověka nástrojem totality či zdravotní nutnosti? Ptáme se expertů na slovo... 21.05.2021

V souvislosti s COVID pasy si někteří vybavili, že za socialismu byly tzv. očkovací průkazy a že v případě odletu do tropických oblastí se člověk musel prokázat sadou očkování. V čem tkví rozdíl s dnešním COVID pase­m?Beran: Zásadní rozdíl není. Do tropů i dnes se cestuje s povinným očkováním proti žluté zimnici. Druhým takovým pseudopovinným očkováním je očkování proti meningokokové meningitidě, pokud cestovatel jede na cestu do Mekky. Covid pasy jsou doklady, které nejspíš budou propojeny po celé EU, aby se dalo ověřit, že se jedná o validní záznam. Z tohoto technického pohledu bych zde významnější rozdíly nehledal. Musil: Dříve bylo očkování více zdravotní záležitostí. Dnes je v tom více politiky. Očkovalo se povinně třeba v souvislosti s cestou do tropických oblastí, kde je výskyt jiných onemocnění. V případě covidu je ovšem velikou podivností sledovat [prostřednictvím covid pasu] něco, co se vyskytuje zde i jinde. Uniká význam, proč vlastně někdo, kdo covid klinicky nemá, má dostat covid pas, když jede do země, která má třeba stejný výskyt covidu jako my. Chápal bych, kdyby v jedné zemi vůbec nebyl a druhá byla zamořena. To, že pro cestu na Slovensko by bylo třeba mít covid pas, to považuji za zvláštní, neboť tam našinec chytne covid stejně jako zde, a obráceně. Nemyslím, že covid pas by byl totožný s někdejšími očkovacími průkazy. Žaloudík: Nositel covid pasu může i přes očkování onemocnět covidem a stejně po vás budou chtít PCR test. Taky záleží, odkud kam letíte a kde jaká další karanténní opatření budou platit. U diplomatů a jejich pasů je to pak další kapitola problému, znovu se ukazuje, že všichni „nejsme stejní“… Zde se už ztrácím, to už není jen o medicíně. Taky si vezměte, že není jednotný názor na to, jak dlouho má vlastně platit onen PCR test. Někdo trvá na týdnu, Rakušáci třeba řeknou, že jim stačí dva dny… Je v tom pěkný guláš. Nejabsurdnější je, že je tu pak skupina očkovaných dědečků, kteří nikam nejezdí. Taky se ani neví, jak toto všechno budou dále platit pojišťovny. Mám pocit, že nepatřím do tohoto světa, který dle mého názoru postrádá již logiku. Slyšíme odvolávání se jako že na medicínu, ale o medicínu nejspíš dávno nejde. Kdyby koronaviry se chovaly jako onkologii vyvolávající retroviry, které se zapisují do DNA, tak pak opravdu strachy chodím ve skafandru. Koronaviry či rhinoviry se snad do genomu neinkorporují… Chybí jim enzym reverzní transkriptáza. Na sociálních sítích si někteří všimli Bidermanova reportu z roku 1956; v zásadě jde o popis technik, jak si vynutit spolupráci (válečných) zajatců. Mezi techniky patří: Izolace, zúžení pozornosti na objekt, stupňování strachu a nejistoty, metoda částečných odměn, ponižování, manipulace… Někteří si všimli, že se toto jakoby „odráží“ v tzv. proticovidových opatřeních. Byl/je covid stále ještě o medicíně či spíše o politice? Beran: Myslím, že v určitém smyslu choroba dávno skončila. Medicínský problém je o poznání menší než rozměr společenský. Filozofická a politická interpretace je dost nafouklá. Už to přesáhlo mimo jakoukoli dimenzi a bude to ovlivňovat na celá léta volby, myšlení lidí a tomu podobně. Tento medicínský problém se stal problémem společenským, filozofickým, a možná že covid zasáhl i do světonázoru.Musil: Po roce už to působí na každého… Na obyvatelstvo působí restrikce. Dopad měla právě izolace a ukázalo se, že elektronický sociální kontakt je nedostačující. Je to vrcholně neosobní, nedají se tak řešit mezilidské vztahy. V touze po znovunabytí normálu vám i vězeň či člověk v karanténě nakonec povolně vyjde vstříc… Za „osvobození“ z restrikcí lidé udělají cokoliv. V elektronické době se rozpadají rodiny. Izolovaní jeví jiné chování než ti, kdo se vzájemně potkávají. Dříve jsme se přes prsty dívali na vysedávající v hospodách, dnes tito paradoxně zůstávají v lepší psychické kondici.Na sociálních sítích Jana Volfová citovala úvahu, že bychom neměli být vydíráni covid pasem. Konečně existuje i paragraf, definující vydírání. § 175, Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Jak se na to dívat. Dopouští se MZV „vydírání“? Na druhou stranu – covid existuje. Kde je tu hranice rozumného, kde začíná politicko-ekonomický prospěch pro „vyvolené“ (distributory zdravotnických pomůcek atd…)? Na Radiu Plus 20. 5. probírali zhoubný vliv konspiračních teorií a nesystémových webů. Prý vděčným tématem těchto médií byl právě covid…Beran: Ti, kteří covid prodělali, jsou imunizováni, určitě si vytvořili solidní imunitní odpověď. Výzkumy, které prováděly zjišťování v tomto směru, naposledy ve Velké Británii, na toto poukazují. Zkoumaly se tisíce dobrovolníků. Je třeba dále zjistit, zda je očkování rovnocenné situaci, kdy již máte covid za sebou. Dnešní očkování často vede k tomu, že lidé s prodělaným covidem – aby měli pokoj – nechají se vakcinovat dvěma dávkami vakcíny, výsledkem toho mohou být silné post vakcinační reakce. Zdá se mi to být z hlediska medicínského naprosto zbytečné. Již je rozběhnuté propracované testování a vždy se lze výsledky testu prokázat. Pokud už někdo protilátky na covid má, měl by být bez limitu roven člověku s vakcinací. Výsledky výzkumu jsou: lidé, kteří covid prodělali, mají stejnou imunitu, stejnou ochranu jako lidé, kteří se nechali naočkovat. Hovořím o rozsáhlé skupině lidí. U nás je to asi milion obyvatel. U nás se říká, že kdo měl již covid, že to není podmínka pro získání covid pasu. To za prvé. Ve zbytku populace jsou lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat. Z praxe víme, že lidé se někdy neočkují kvůli své víře a přesvědčení. Tudíž nemůžeme vymýšlet nařízení, které budou lidem znepříjemňovat život, potažmo je i finančně ruinovat. To také není normální v běžné demokratické společnosti. Jsem pro zrovnoprávnění osob, které jsou očkováni s osobami, které covid prodělaly.Musil: Celkově si myslím, že politici předběhli závěry medicínského výzkumu, pokud bychom měli poslouchat medicínu stojící na důkazech (evidence based medicine). Civilizace zná spoustu infekčních chorob a máme propracované metody, jak s nákazami bojovat. V případě covidu se nasadila taková opatření včetně roušek, že jsme ve výsledku měli i úmrtí mezi lidmi, kteří přísně protiepidemická opatření dodržovali. Skoro to vypadá, jako že se dělala opatření, aby to vypadalo, že se proti covidu něco dělá, přitom jedno, zda jsou opatření účinná. Hlavně aby občan viděl politickou aktivitu. Můj názor je, že kdyby se nedělal mediální humbuk a lidi se nestrašili, úmrtnost by se sice zvedla, ale byla by dle mého výrazně menší než ta, která se projevila na vlně uměle vyvolané hysterie. Mezi rizikové skupiny patří kardiaci, cukrovkáři, lidé s plicními chorobami… Jsou to lidé, kterým i tak chybí dech, a my na ně ještě nasadíme roušky. Tito lidé jsou i tak ve stresu a ohrožuje je strach ze smrti. Už na lékařské fakultě se učí, co dokážou tzv. stresové hormony. Mimo jiné dokáží utlumit imunitu. Toto má své evoluční opodstatnění. Ale vypnout někomu více jak na rok imunitu, končívá to třeba tak, že člověk pak podlehne i infekcím, kterým by jinak odolal. Pokud se týká konspiračních teorií: pokud si pročteme lékařskou literaturu pro lékařské fakulty – vykládám vám to, co se učí medici ve škole. Najednou to má přestat platit? Když umírá kardiak, a to není přece konspirace, máme-li mu ulehčit, udělá se mu tracheostomie (lidově: díra do krku, kde se napojí ventilátor). Musíme umožnit člověku dýchat. Ne mu bránit v kapacitě vdechovaného objemu vzduchu. Zamysleme se tedy nad rouškami… Obecně: kdyby samotné šíření viru bylo tak destruktivní, pak by se ani neřešilo, kdo je, a kdo není „rizikový“… Po stovkách let rozvoje moderní medicíny, jsme díky covidu ochotni zahodit všechny znalosti a začít se podřizovat obchodním zájmům některých kruhů. Vidíte, že i reklama vakcín staví více na tom, z jaké pochází země než na tom, zda ji ten či onen člověk doopravdy potřebuje. Narážky mainstreamu na dezinformační weby bych bral s rezervou. Dopouští se nálepkování. Existují ujeté teorie, ale mnoho z toho, co bylo označeno za dezinformace, je snaha, aby se v lidech probudil zdravý selský rozum. Nařízení měla politický a hospodářský zájem. Tím se vracíme k dělicí čáře, jež odděluje medicínu od toho ostatního; v ČR se na pozadí covidu projednává migrace, převody majetků atd. Covid se někomu značně hodí do krámu. Nemluvím o tom, kolik lidí přišlo o práci, kolik lidí třeba čachruje s pozemky…Prof. Žaloudík mi naznačil, že covid pasy nestačí, protože v různých státech jsou opatření málo standardizovaná, znovu tu záleží na konkrétní organizaci toho či onoho státu. Hlavní absurdita je snad v tom, že různě infekční lidé (různé choroby) sledováni nejsou, ale „zdraví“ bez covid pasu budou asi úředně šikanováni. Co o tom soudíte?Beran: Vytváří se tu covidová hysterie. Spočívá v tom, že se všichni domnívají, že bezpodmínečně všichni, co se virem infikovali, musí na virus zemřít, že nejlepší řešení je, když se virus v populaci neobjeví. Je to stejně iluzorní, jako je iluzorní, že si budeme říkat, že chceme vytlačit virus chřipky z populace. Virus tu byl, je a také tu bude. Musíme se naučit s ním žít. Musíme se připravit na to, že buď prodělané onemocnění, nebo imunizace cestou očkovacích látek nám dá základ imunity a my se budeme postupně seznamovat s dalšími variantami viru. Osobně se mi líbí přístup, který se nyní prosazuje v USA, že žádný covid pas nesmí být nikomu vydán. Ve své podstatě skutečně diskriminuje ty osoby, kterým vydán nebyl. Covid-19 je onemocnění, které mívá těžký průběh a které může zatížit nemocnice, hlavně u osob, které jsou velmi vnímavé a které jsou zranitelné pro toto onemocnění. Ve zbytku populace virus způsobuje lehké a středně těžké onemocnění respiračního traktu, způsobuje tromboembolické komplikace a druhotné pneumonie. Dívejme se proto na to takto: jestli všecka drakonická opatření včetně covid pasu jsou bezpodmínečně nutná pro to, abychom mohli normálně žít, pak se zamysleme, zda je opravdu nutné takto společnost sešněrovat (viz analogie s Bidermanem, viz výše). Musil: Neustále honíme a k něčemu nutíme tu část obyvatelstva, která riziková není. Na to se dá opáčit, že tito roznáší covid, byť na něj nezemřou… Covid pasy zasahují do života člověka daleko více než nějaký očkovací průkaz. I kdyby byl covid pas jen v archaické, papírové verzi, přece jen je to něco, co v člověku vynucuje poslušnost. Ne ve smyslu ohleduplnosti k druhým. Nemáme pas na to, že máme či nemáme žloutenku. Někteří ani neví, že jsou nosiči… Proč není žloutenkový pas? Zvláštní by bylo, kdyby se očkování bralo jako významnější než to, když už někdo covid prodělal a je imunizovaný…Jde-li o očkování, oficiálně se věří, že toto nemůže přepsat informaci z mRNA vakcíny do buněčného jádra. Před léty jsme slyšeli o technologiích CRISP. Můžeme všeobecně doufat, že vakcíny jsou to, zač se vydávají? Vy sám jste se nechal očkovat?Beran: Předpokládám, že u vakcín se to dá vyloučit. Jinak: že rozpojíte genom a vnesete jinou genetickou informaci do messengerové ribonukleové kyseliny, tak děláte samozřejmě pomocí těchto nůžek, podobně jako to děláte u vektorové vakcíny, kde přidáváte informaci, aby se zastavilo množení; vytváříte jakoby defektní virus z hlediska jeho fyziologie. Na druhou stranu, aby se tam vkládala nějaká nová informace člověka poškozující: nejsem genetik, jsem vakcinolog, dělám to 35 let, zabývám se problematikou vývoje nových očkovacích látek, nemyslím si, že by k něčemu takovému došlo. To asi ne. Musil: Vakcíny jsou vyrobeny rychle, tedy ty, které se u nás objevují. Jejich otestování vzbuzuje i u odborníků jisté pochybnosti. Není to můj přímo obor, takže budu opatrný s komentářem. Můžu se na to dívat z obecné lékařské pozice. Jsme nedůvěřivý k tomu, co dlouhodobě neznáme. I u jiných léčebných postupů se pozorně díváme, jaké jsou průběžné výsledky. Sám nejsem odpůrcem očkování. Nechal jsem se očkovat dobrovolně proti klíšťové encefalitidě. Často chodím do lesa, například jsem už měl boreliózu. Zda doporučit, či nedoporučit vakcínu na covid? Přikláněl bych se pro vakcínu u té nejohroženější skupiny.Žaloudík: mRNA vakcíny určitě nepoškodí genetický kód jako takový. Jinak v těle se i za určitých přirozených okolností může geneticky přepsat cokoli. Jinak pro vaši informaci, koronavirová infekce tu byla i v jiných letech, ale nikdo si toho nevšímal… Zajímavé také je, že kromě pokročilých leukemiků, onkologičtí pacienti nijak zvlášť covidem neutrpěli. Tak si za to dosaďte, co uznáte za vhodné. Já už se radši na koronavirus dívám jako občan. Už jsem vám řekl, že to není o medicíně. Pokud někdo trvá na očkování proti covidu, pojďme tedy povinně vakcinovat i proti chřipce či proti pneumokokům, a také proti klíšťové encefalitidě. Nechal jsem se testovat na buněčnou odezvu po vakcinaci, no, nějaká malá odpověď tam je… Zajímá mě, jak to bude vypadat za pár měsíců. Nevíme, zda se nebudeme muset přeočkovávat v pravidelných cyklech. Čekal bych, že uslyšíme i o cytometrických testech. Zatím takovéto plošné testování není spuštěno. Čekal bych, že se budou testovat různí recipienti různých vakcín. Aby se vidělo, jak si na tom různé vakcíny doopravdy stojí. Třeba diabetik si po píchnutí insulinu měří hladinu cukru v krvi, aby si odstupňoval dávku. Jak to, že to tak není u vakcín? Nějak tak podobně? Ani novináři se na to neptají. Místo toho řeší, jaký má být sociálně distanční odstup či kolik fotbalových hráčů má zůstat na hřišti. Ve světle těchto opatření se mi moc nechce odpovídat, zda má být covid pas bílý či červený, zda má platit v Polsku či Rakousku. Obecně a úhrnně vzato: očkovací průkaz jako takový určitě špatný není. Jde jen o to, jak se toho kdo chopí a jak to zorganizuje.Prof. Konvalinka na Rádiu Plus s Barborou Tachecí dnes konstatovali, že covid je na ústupu, přesto vyzvali, ať se máme na pozoru. Loni v červenci to prý také vypadalo dobře. Jak čtete vy současné statistické údaje? Ono bohatě stačí sledovat to strašení grafy na TV Barrandov…Beran: Covid jako takový je respirační nákaza se sezónním výskytem; s větším výskytem v zimních měsících. V létě ustupuje. Dalo se očekávat, že v létě budeme mít výrazně nižší počet nemocných. V jižních zemích s periodou tropických dešťů mají teď naopak rozmach covidu, tato fáze roku u nich jakoby připomíná náš podzim. V tropech se chřipka vyskytuje 2krát během roku, vždy rámuje období dešťů. Když se vrátím k vaší otázce: jistě tomu napomohly dvě věci. První – celá řada lidí dnes má přirozenou imunitu tím, že onemocnění prodělali. Byly zde i chyby v testování, máme tu i lidi, kteří byli falešně pozitivní. Druhá věc – máme tu hodně již lidí, kteří jsou přirozeně imunizováni. Tato skupina je také dobře chráněná. V ČR teď máme už slušnou populaci lidí, kteří jsou solidně chráněni proti covidu. Proto jsou počty nových infekcí nízké. Rád bych dodal, že teď u nás očkujeme sice už i 40cetileté, ale nemáme proočkovanou kompletně skupinu seniorů, která je přitom na covid nejvnímavější a nejvíce zranitelná. Jsou to osoby starší 65 let. Když se podíváte na statistiky úmrtí, viz za poslední týden, co uvádí brněnská krajská hygiena, uvidíte, že průměrný věk zemřelých byl 85 let. Jak je možné, že tito lidé nejsou proočkováni a vakcíny se nabízejí mladým? Zní už i to, že budeme vakcinovat i děti, aby virus necirkuloval… Přece jsme vakcínami chtěli ochránit lidi, kteří měli těžký průběh covidu, kteří umírali. Ti do dnešního dne pořád nejsou proočkováni. Z tohoto pohledu lze říci, že další vývoj epidemie bude takový, že počet nových pozitivit bude pořád nízký do podzimu, kdy se možná v závislosti na mutacích mohou objevovat nová, již lehká onemocnění covidem… Nemyslím si, že by v průběhu celého léta zde byly velké výskyty onemocnění. Musil: Jak jsem říkal, podívejte se, jak se přistupuje k lidem, kteří prodělali covid. Neopravňuje je to k ničemu. Na tomto příkladu je nejlépe vidět, že covid je věc zpolitizovaná.Díky za rozhovor.

