https://cz.sputniknews.com/20210521/media-kanadsky-soud-rozhodl-ze-teheran-sestrelenim-boeingu-spachal-teroristicky-utok-14562365.html

Média: Kanadský soud rozhodl, že Teherán sestřelením Boeingu spáchal teroristický útok

Média: Kanadský soud rozhodl, že Teherán sestřelením Boeingu spáchal teroristický útok

Soud kanadské provincie Ontario rozhodl, že Írán sestřelením Boeingu 737 letecké společnosti Ukraine International Airlines spáchal teroristický útok... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-21T09:31+0200

2021-05-21T09:31+0200

2021-05-21T09:31+0200

svět

boeing 737

írán

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1123/26/11232663_0:14:961:554_1920x0_80_0_0_28285f7cea4cf2edb7f4eea38abd02fa.jpg

Boeing 737-800 Ukrajinské letecké společnosti se zřítil krátce po startu z letiště v Teheránu 8. ledna 2020. Při katastrofě zemřelo 176 lidí, občané Íránu, Ukrajiny, Kanady, Velké Británie, Německa, Švédska a Afghánistánu.Íránští vojáci 11. ledna oznámili, že ukrajinský letoun byl sestřelen omylem, vina byla svalena na lidský faktor. Letadlo prolétalo okolo vojenského objektu Íránu a bylo považováno za „nepřátelský cíl“, konkrétně za raketu s plochou dráhou letu. Írán zároveň poznamenal, že v té době očekával útoky ze strany USA, kvůli čemuž byly systémy protivzdušné obrany uvedeny do plné bojové pohotovosti.Soud také stanovil, že „vzhledem ke všem pravděpodobnostem“ Írán útok spáchal úmyslně.Uvádí se také, že soud přijal toto rozhodnutí na základě názorů dvou expertů, jeden z nich dospěl k závěru, že Írán věděl, že jde o civilní letoun.Podle Global News mohou členové rodin zemřelých požadovat od Íránu kompenzaci.Případ letu MH17Během prvního březnového týdne jsme informovali, že nizozemská agentura RTL Nieuws obvinila úřady země, že neposkytly důležité důkazy v případu sestřelení osobního dopravního letadla MH17 na Ukrajině.Uvádělo se, že byla na holandské ministerstvo spravedlnosti zaslána žádost o korespondenci tajných služeb o havárii, ale byla zamítnuta. Následně byla podána žaloba na ministra spravedlnosti, který je nyní povinen do šesti týdnů vysvětlit, z jakých důvodů byl novinářům odepřen přístup.Nezávislý technický odborník Jurij Antipov je přesvědčen, že vyšetřování havárie Boeingu MH17 sestřeleného nad Donbasem se změnilo v profanaci a dostalo se do slepé uličky, což přinutilo nizozemské orgány zatajit materiály k případu.Malajsijský boeing, který letěl z Amsterodamu do Kuala Lumpuru, MH17, havaroval 17. července 2014 u Doněcku. Na palubě bylo 298 lidí, všichni zahynuli. Kyjev obvinil z katastrofy domobrance, kteří prohlásili, že nedisponují prostředky, jež by umožnily sestřelit letoun v takové výšce. Náměstek generálního prokurátora Ruska Nikolaj Vinničenko v rozhovoru pro Sputnik řekl, že ruská strana předala Nizozemí nejen data z ruských radarů, ale také dokumentaci svědčící o tom, že raketa Buk, která zasáhla boeing, patřila Ukrajině a byla vypuštěna z území ovládaného Kyjevem.

https://cz.sputniknews.com/20210317/iran-oznacil-pricinu-padu-ukrajinskeho-boeingu-13342376.html

https://cz.sputniknews.com/20200718/iran-poslal-do-francie-letove-zapisovace-z-ukrajinskeho-letadla-sestreleneho-u-teheranu-12238814.html

res americkí barbari ked zostrelili iránske lietadlo tak americkí poskoci v kanade nekričali o teroristickom útoku 75

11

írán

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boeing 737, írán, ukrajina