„Média už dávno nejsou oporou svobody a demokracie.” Ovčáček dal podkouřit novinářům

„Média už dávno nejsou oporou svobody a demokracie,” prohlásil v úvodu svého příspěvku na sociálních sítích mluvčí Miloše Zemana.Podle jeho názoru je pro orientaci v mediálním světě nezbytné řídit se vlastním zdravým rozumem a srdcem.Dezinformační média Slova Jiřího Ovčáčka o tom, že média už dávno nejsou oporou svobody a demokracie přicházejí poté, co Pražský hrad publikoval na svých stránkách seznam médií, které považuje za dezinformační.„Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinformacím, jehož význam potvrdila mimo jiné během jednání v lednu roku 2021 i Evropská komise, nadále nebude poskytovat jakékoli informace týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT. Kancelář prezidenta republiky v souladu se zákonem dbá o svou pověst, přičemž zmiňovaná média dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní. V případě poskytování součinnosti ve formě zodpovídání dotazů e-mailem či telefonicky by se pracovníci KPR mohli naopak podílet na poškození dobrého jména České republiky, což je v rozporu s jejich pracovní smlouvou. Kancelář prezidenta republiky v minulosti mnohokrát poukazovala na flagrantní pochybení a nepřesnosti uváděné v mediálních výstupech těchto médií, na jejich přístupu k ověřování faktů to ovšem nic nezměnilo. Boj proti dezinformační scéně je přitom jedním ze zásadních témat nejen Evropské komise, ale i české vlády, a KPR se tímto krokem k této snaze připojuje,“ uvedl Hrad ve své zprávě, pod kterou je podepsán vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.Hrad ve zprávě rovněž poukazuje na praxi výše zmiňovaných médií, které považuje za dezinformační. Jedná se o odvolávání se na anonymní zdroje. To prezidentská kancelář považuje za způsob, jak beztrestně lhát.„Anonymní „zdroje“ informací o různých kauzách a případech přitom názorně ukazují běžnou praxi českých médií - jde o způsob, jak zcela beztrestně lhát. Novinář má totiž před soudem právo na ochranu tohoto zdroje, a tak k šíření dezinformace stačí pouze odvolání se na anonymní zdroj. Dělo se tak v případě mnohých článků o údajných schůzkách s čínským velvyslancem (Deník N) či nyní při snaze o vyvolání další mediální kauzy týkající se zprávy BIS. I v tomto případě blogu Deník N našeptávají konspirační teorie různé tajemné „anonymní zdroje z Hradu“. Dovolím si přesto vyzvat Deník N, aby předložil důkaz o tom, že skutečně komunikuje s pracovníkem Pražského hradu - ukáže-li se, že kdokoli ze zaměstnanců Pražského hradu komunikuje i přes stanovený postup se zástupci těchto dezinformačních médií, veřejně se omluvím,“ uzavřel Vratislav Mynář.

