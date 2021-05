https://cz.sputniknews.com/20210521/ministerstvo-obrany-rf-prvni-t-34-v-praze-bojoval-s-13-nemeckymi-samohybnymi-dely-najednou-14564731.html

Ministerstvo obrany RF: První T-34 v Praze bojoval s 13 německými samohybnými děly najednou

Sekce byla zveřejněna dnes v rámci projektu Bez promlčecí lhůty a obsahuje odtajněné archivní dokumenty věnované operaci Pražská ofenzíva, v jejímž průběhu Rudá armáda osvobodila Československo od fašistických okupantů.V sekci je zveřejněn návrh na vyznamenání gardového poručíka Ivana Grigorjeviče Gončarenka, který je znám tím, že posádka jeho tanku vtrhla jako první do Prahy. Konkrétní okolnosti boje v hlavním městě Československa, v jehož průběhu Gončarenko zahynul, nebyly dříve zveřejněny.„Soudruh Gončarenko v předsunuté hlídce zasazoval nepříteli drtivé rány a vtrhl jako první do Prahy. Velmi rychle pronásledoval nepřítele, zmocnil se mostu přes Vltavu (Mánesův most – pozn. Sputniku) v centru města a zahájil nerovný boj s 13 samohybnými děly nepřítele. Soudruh Gončarenko udržoval most a palbou svého tanku zničil dvě samohybná děla,“ podotýká se v dokumentu.Gončarenko byl velitelem tanku T-34-85 (palubní číslo 1-24) 1. tankového praporu 63. gardové Čeljabinsko-Petrokovské brigády. Tanky tohoto typu vyzbrojené 85milimetrovým kanónem se nyní účastní pravidelně přehlídek Vítězství 9. května na Rudém náměstí v Moskvě.Podle fotografií Prahy z oněch dnů a jiných historických dokumentů by mohla Gončarenkově posádce čelit německá samohybná děla StuG III a Hetzer vyzbrojená kanóny ráže 75 mm.V průběhu boje byl Gončarenkův tank zasažen granátem a vznítil se, sám velitel tanku byl těžce zraněn. „I když byl těžce zraněn a krvácel, pokračoval odvážný důstojník v boji. Druhým zásahem byl soudruh Gončarenko zabit,“ uvádí se v návrhu na vyznamenání. V té době dorazily na místo boje hlavní síly sovětských vojsk, které rozhodly o jeho výsledku a pronásledovaly pak ustupující Němce.Za projevenou vytrvalost, statečnost a odvahu byl Gončarenko vyznamenán in memoriam Řádem vlastenecké války I. stupně.Jak podotýká Ministerstvo obrany RF, za statečnost, hrdinství a vojenské mistrovství projevené v průběhu operace Pražská ofenzíva bylo kolem 250 útvarů a jednotek vyznamenáno řády, více než padesáti z nich byly uděleny čestné názvy. Medailí Za osvobození Prahy bylo vyznamenáno více než 395 tisíc vojáků a důstojníků.

