Na Olomoucku policie pátrá po nezvěstném dítěti

„Podle dosavadních informací mohla z domu babičky na ulici Olomoucké ve Šternberku odejít někdy od desáté hodiny večerní včerejšího dne do dnešního ráno. Do školy, kterou navštěvuje, dnes nedorazila. V době odchodu na sobě mohla mít zelené tričko, žlutohnědé kalhoty a černou bundu. Vzhled dívky odpovídá staršímu věku. Pohřešovaná nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace, které by mohly přispět k vypátrání pohřešované dívky, přijmeme na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně,“ stojí na Facebooku Policie České republiky.