Ohromující tip: Brambory si můžete očistit a uvařit najednou

Ohromující tip: Brambory si můžete očistit a uvařit najednou

Loupání brambor může být dlouhá a nudná věc, a to především tehdy, když máte spoustu dalších věcí na práci. Co kdybychom pro vás měli řešení? Vyzkoušejte tento...

Bloggerka 9Honey Kitchen Hack se s vámi o tento trik podělí. Nepotřebujete škrabku na zeleninu, potřebujete jen nůž... Ale pořád to není to, co si myslíte.Podívejte se na video a zjistíte, jak snadné to je, nebo si přečtěte rychlého průvodce krok za krokem k této ohromující vychytávce.Trik je jednoduchý a nejlépe funguje s bramborami s červenou slupkou. Doporučuje se to tak nejprve zkusit s nimi, až později s ostatními.Vše, co musíte udělat, je vzít ostrý nůž a udělat jemné zářezy, které však nebudou příliš hluboké, kolem vnější strany brambor. Pak vložte celou bramboru do hrnce s vroucí vodou a vařte 20 minut, nebo dokud se brambory neuvaří. Uvidíte, že řezy, které jste udělali, se otevřou a slupka brambor se začíná trochu odchlipovat.Sceďte brambory a počkejte, až budou dostatečně studené, abyste se jich mohli dotknout, a pak sevřete horní část slupky a uvidíte, že jde sloupnout úplně sama.Jak správně konzumovat brambory?Odborník na zdravou výživu Roman Pristanskij promluvil o správné konzumaci brambor.Podle jeho slov se mnozí lidé brambor obávají a dokonce je vylučují z jídelníčku na dobu diety. Podle slov odborníka však na bramborách není nic strašného.Podotkl, že brambory jsou potravinou nasycenou sacharidy a škrobem, který se v organismu rozkládá na cukry. Upřesnil, že se stejný proces odehrává s jakoukoli jinou uhlovodanovou potravinou nezávisle na způsobu zpracování. Pristanskij dodal, že i „pohanková nebo ovesná kaše se stejně změní v cukry“.Zdůraznil, že žádná zvláštní pravidla úpravy vařených brambor nejsou. Před smažením je lepší brambory vymáčet ve studené vodě, aby zmizel přebytek škrobu.Připomenul, že jíst brambory je třeba nejpozději čtyři až pět hodin před spánkem. Umožní to snížit hladinu cukru v krvi během noci.

