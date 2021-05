https://cz.sputniknews.com/20210521/omluvil-jsem-se-ruskemu-narodu-za-kroky-slovenske-vlady-poslanec-blaha-se-sesel-s-velvyslancem-rf-14568578.html

„Omluvil jsem se ruskému národu za kroky slovenské vlády.“ Poslanec Blaha se sešel s velvyslancem RF

„Omluvil jsem se ruskému národu za kroky slovenské vlády.“ Poslanec Blaha se sešel s velvyslancem RF

Poslanec Národní rady SR Ľuboš Blaha sdělil, že se poprvé setkal a popovídal s velvyslancem Ruské federace Igorem Bratčikovem. Politik označil to za mimořádně... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-21T20:15+0200

2021-05-21T20:15+0200

2021-05-21T20:15+0200

slovensko

vztahy

ľuboš blaha

slovensko

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0d/12358033_0:1:1087:612_1920x0_80_0_0_ce430e10d3258130874440307fc36856.jpg

„Odevzdal jsem pozdravy od vás všech, přátelé, od dobrých lidí na Slovensku, kteří si váží ruského národa a bojují za historickou pravdu. Omluvil jsem se ruskému národu za primitivní a agresivní kroky slovenské pravicové vlády,“ uvedl autor patřičného statusu.V rozhovoru Blaha podrobil kritice současné vedení sousední země. Blaha vyzdvihl, že slovenský národ bude vždy s úctou vzpomínat na oběť ruského národa v druhé světové válce a nikdy nezapomeneme na slovanské pouto, které oba národy spojuje.„Držíme palce prezidentovi Vladimiru Putinovi, který vrátil Rusku sílu, hrdost a sebevědomí - a čím jsou Rusové silnější, tím více je na Západě nenávidí. Nepomohou si - Rusko se nedá porazit,“ poznamenal poslanec.Současnému velvyslanci stejně jako jeho předchůdci Blaha adresoval slova vysokého hodnocení. V závěrečné části Blaha neskrývá, že se těší na další podobné setkání. Jak vyplývá z poznámek pod daným příspěvkem, lidé poslance podpořili a vyslovili Ruské federace sympatii.„Sdílím s Vámi pocity p. Blaha! Co bych za to dala, setkat se s významným člověkem, jako je p. velvyslanec Bratčikov! Stačilo by mi ruku podat. Děkujeme za nás všech o tlumočení soudržnosti s RF. Jedině Rusko je záštitou míru!! Vždyť i svoboda přišla z východu, co si musíme ctít a připomínat, hlavně mladé generaci,“ okomentovala událost Viera Moravčíková Boľošová.„Vždyť proto se mohou pochlubit světoznámými básníky, spisovateli, režiséry, umělci. Ruský národ je vzdělaný, moudrý, přizvukuje lásku ke své vlasti, a je na ni i patřičně hrdý. Své historie si vždy vážil,“ vyslovila se Eva Chlpíková.Někteří sledující však poukázali i na existující komplikace.„Bylo by zapotřebí se zeptat, kdy pro nás otevřou hranice. Už přes rok se tam nedá cestovat. Ani víza nedávají. Byznys vázne,“ postěžoval si Jozef Augustin.

https://cz.sputniknews.com/20210508/blaha-vyzyvam-caputovou-a-dalsi-papalase-kteri-byli-ve-slavine-aby-se-omluvili-za-svou-aroganci-14412213.html

slovensko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vztahy, ľuboš blaha, slovensko, rusko