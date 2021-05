https://cz.sputniknews.com/20210521/pirati-nadbihaji-politice-eu-s-hajenim-ceskych-zajmu-to-nema-nic-spolecneho-domniva-se-stepanek-14569623.html

Piráti nadbíhají politice EU. S hájením českých zájmů to nemá nic společného, domnívá se Štěpánek

Piráti nadbíhají politice EU. S hájením českých zájmů to nemá nic společného, domnívá se Štěpánek

V úterý 18. května Piráti a Starostové představili společný volební program. Řada názorů z oblasti svobody slova, bezpečnosti a národní měny se značně... 21.05.2021

Strana Pirátů a jejích spojenců Starost je v čele předvolebních průzkumu již třetí měsíc. Nadále předbíhají současnou vládní stranu ANO a trojkoalice SPOLU. Dle různých průzkumů procento jejich voličů se soustavně pohybuje mezi 27 až 30 procenty hlasů. O předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi se hovoří jako o budoucím možném předsedovi vlády České republiky.Začátkem týdne Bartoš a předseda Starostů Vit Rakušan společně s 14 šéfy krajů uvedli nový vizuál a základní body programů k podzimním parlamentním volbám. Podrobný program koalice je rozdělen do osmi oblastí, mezi kterými jsou mimo jiné moderní ekonomika, profesionální stát, sebevědomá a bezpečná země. Dokument je rozdělen na míru podle čtyř věkových skupin a jednotlivých témat, které obsahují popis aktuálního stavu, vize a kroky k jejich naplnění.Vybrané strategické body programů Pirátů prošly významné až zásadní změny, které se liší od původně deklarovaných. Stejně v průběhu let došlo i ke změně některých názorů šéfa pirátské strany Ivana Bartoše. I když změna je přirozenou součástí života, lze se domnívat, že původní duch hnutí by měl zůstat stejným.O svůj názor k tomu, co přispělo jisté transformací levicové strany směrem ke středu, co lze očekávat od nové koalice a koho zájmy bude případně hájit, se podělil se Sputnikem média expert a jeden z předních politiků Trikolory Petr Štěpánek.Strategická spojenectvíPředseda strany Piráti a budoucí kandidát na premiéra České republiky před vstupem do své strany v roce 2003 hlasoval proti vstupu ČR do Evropské unie. Podle prohlášení v nedávném rozhovoru pro CNN Prima News je vděčný, že se to stalo. Jak hodnotíte zásadní změnu v názorech Bartoše na EU?Nedá se to hodnotit jinak, než že – nedej, Bože – potenciální předseda vlády České republiky je názorově neukotvená osoba. Což věru není dobrá zpráva. Dá se to samozřejmě omlouvat mládím a názorovým zráním pana vrchního piráta, ale ona je za tím spíš jistá vychytralost, že Piráti poté, co se stali parlamentní stranou, se rozkoukali, odkud fouká bruselský vítr, a nastavili záda. A ten vítr fouká setsakra z levé, ba přímo ultralevé strany. Během tiskové konference Lukáš Kolařík (Piráti) prohlásil, že koalice posílí spojenectví v NATO a „předsednictví České republiky v Radě EU využije pro „prosazování české agendy a navázání konstruktivní spolupráce s evropskými partnery“. Dříve Bartoš tvrdil, že mezi členy jeho hnutí není konsenzus v postoji k NATO. Dle jeho slov se mu některé intervence NATO v rámci celosvětové politiky nezamlouvají a má s nimi zásadní problém. Proč podle Vás je členství v NATO základním kamenem bezpečnostní strategie koalice Piráti-STAN? Je to jakýsi kredit důvěry, který chce koalice získat od svých budoucích spojenců před parlamentními volbami?Jestliže Piráti jsou ve svých postojích plastelínoví, pak jejich koaliční partner STAN, tedy Starostové a nezávislí, jsou přímo superplastelínoví. Ve vysoké politice začínali jak parťáci TOP 09, která o sobě tehdy Kalouskovými ústy tvrdila, že napravo od TOP 09 už je zeď, a nyní končí v objetí s ultralevou politickou stranou, v jejímž programu nalezneme všechny šílené -ismy, multikulturalismem počínaje a genderismem konče, které na nás dnešní pokrokáři všech barev a odstínů deformovaný svět chrlí. Takže žádný kredit, je to obyčejná vy*****ost. Nadbíhání hlavnímu proudu eurounijní politiky. S hájením českých zájmů to nemá společného vůbec nic.Nová měna a daněKoalice ve svém volebním programu připravila plán přechodu země na euro. Jak přechod z koruny na euro ovlivní českou ekonomiku? Stojí za to novou měnu zavést, pokud je česká koruna jednou z nejstabilnějších měn na světě?Tady je konkrétní příklad toho, co jsem říkal v předchozí odpovědi. Zavedení eura rozhodně není v zájmu naší země a už vůbec ne v zájmu občanů České republiky. Připravili bychom se o ten nejzákladnější nástroj, kterým svrchovaný stát ovládá svoji měnovou politiku. Dá se to přirovnat k řidičovi, který sedí v autě, žije v iluzi, že ho řídí, ale řadící páku, kterou můžete ovládat převody ekonomiky vlastní země, má v rukou někdo jiný. Trikolóra a její partneři, se kterými jde do voleb, tedy Svobodní a Soukromníci, naopak má ve svém programu zachování české koruny. Je to přímo jeden ze zásadních bodů našeho programu.Důležitým bodem programu je změna zdanění. Zde Piráti pokračují ve své politice z roku 2017. Dalším zdrojem financování státního rozpočtu budou daně digitálních korporací, komerčních nemovitostí a prodej marihuany. Důvod pro zvýšení příjmů státního rozpočtu vysvětlují takto: Potřebujeme udržet důchody, školství, zdravotnictví. Je toto opatření nevyhnutelné a trend růstu daní - charakteristický pro země EU?Takhle uvažují všichni levičáci. Zvýšíme daně, a tím pádem vybereme víc peněz. Jenže ono to takhle nefunguje. Neexistuje přímá úměra mezi zvýšením daní a zvýšeným výběrem daní. Často to funguje úplně obráceně. Proč? Protože ti největší plátci daní si vždycky najdou cesty, jak se daňové povinnosti vyhnout. Nakonec na to vždycky doplatí pouze střední třída, tedy paradoxně přesně ti, na které Piráti a spol. cílí. Lidé si to často vůbec neuvědomují, že volí své vlastní škůdce. Ale kromě příjmové složky státního rozpočtu existuje také jeho složka výdajová. Tam je potřeba začít. V mnoha ohledech si totiž žijeme nad poměry. Co takhle vrátit počet úředníků na stav, který tu byl v roce 2013, tedy než začala úřadovat vláda ČSSD a ANO? Co takhle nefinancovat všechny ty úplně zbytečné, ba přímo škodlivé politické neziskovky? A takhle by se dalo pokračovat resort po resortu.Svoboda projevu versus cenzura v online prostředíKdežto v roce 2017 prosazovali Piráti „svobodný přístup občanů k informacím i svobodu projevu a právo na soukromí“, bojovali proti cenzuře a omezování svobody („Odmítneme vynucování hranic na internetu: Zasazujeme se o to, aby lidé ze všech zemí světa měli svobodný a anonymní přístup k internetu“). V novém koaličním programu hodlají „připravit novelizaci zákonů tak, abychom zvýšili vymahatelnost práva v online prostředí“, jehož „cílem je připravit vyvážený zákon, který zaručí svobodu slova i odpovědnost“. Jedná se podle Vás o novodobou cenzuru? Proč došlo k zásadní změně v postoji k svobodě slova v porovnání s rokem 2017?Nikoli podle slov, ale podle skutků poznáte je, praví staré přísloví. Když Piráti kdysi v politice začínali, měli plná ústa svobody na internetu. Pokud se nyní podíváte na sjetinu, jak v konkrétních případech, kdy se hlasuje kupříkladu o svobodě slova na sociálních sítích či o potřebě vést k odpovědnosti nadnárodní korporace, které si tam osobují právo cenzury, Piráti už onu svobodu dávno nehájí. Naopak. Stali se z nich největší propagátoři tzv. cancel culture, tedy mazání názorů, které vybočují z hlavního proudu. Úplně stejně to dřív dělali bolševici. Pro zdraví společnosti je něco takového velmi nebezpečné. Vývoj musí probíhat jako volná soutěž myšlenek a idejí, ne že se něco zakáže říkat a pro jistotu se to všude maže. Toho už jsme si za minulého režimu užili dost.ČR v roce 2018 odmítla přijetí Globálního paktu OSN o migraci s tím, že v dokumentu není jasně definovaná legální a ilegální migrace. Piráti tento krok tehdy odsoudili. V programu pro letošní rok koalice uvádí: „V EU prosazujeme ochranu vnějších hranic a prevenci nelegální migrace, ne kvóty. Pro cizince s legálním pobytem chceme férový přístup. Podporujeme řešení příčin migrace v místech jejího vzniku… se záměrem předcházet nelegální migraci již mimo území EU.“ Vidíte jistý protiklad v tomto záměru a Globálním migračním paktu, o který koalice bude pravděpodobně usilovat? Všechno jsou to jen prázdná slova. Tahle plastelínová politická garnitura srazí před Bruselem „kufry“ a poslušně vykoná, co se po ní bude chtít. Nikdo svéprávný, kdo chápe civilizační nebezpečí, které je s masovou nelegální migrací spojené, nemůže pokrokářské pirátsko-starostenské koalici hodit hlas. Kritici Pirátů poukazují na to, že čím větší jsou šance na vstup do vlády, tím více Piráti opouštějí myšlenky, kterých se dříve drželi (svoboda internetu, referendum, kritika zahraničních misí ČR). Podle Vás strana skutečně prošla změnami? Je to cena za vstup do politického establishmentu?I tak to můžeme pojmenovat. Ono se totiž na všechny výhody, které jsou spojené s vegetování v parlamentu docela dobře zvyká. Pirátší kluci a děvčata se rozkoukali a zalíbilo se jim to. Takže setrvání v poslaneckých lavicích je už důležitější než nějaké staré ideály. Takže vlastně vše je při starém, nic nového pod sluncem.

