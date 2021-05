https://cz.sputniknews.com/20210521/polsko-musi-okamzite-pozastavit-tezbu-v-uhelnem-dole-turow-naridil-to-evropsky-soud-14566277.html

Polsko musí okamžitě pozastavit těžbu v uhelném dole Turów. Nařídil to Evropský soud

Polsko musí okamžitě pozastavit těžbu v uhelném dole Turów. Nařídil to Evropský soud

Televize ČT 24 informuje o tom, že Polsko musí okamžitě pozastavit těžbu v uhelném dole Turów, kterou dlouhodobě kritizuje Česká republika.

Poznamenává se, že to nařídil to Soudní dvůr EU, a tak vyhověl české žádosti o vydání předběžného opatření. Podotýká se, že zákaz těžby bude platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu.Pokračování těžby do finálního verdiktu by dle soudu mohlo mít negativní dopad na životní prostředí i zdraví. Čeští politici to považují za první vítězství.Vyslovil přesvědčení, že Polsko porušilo právo EU, když povolilo rozšíření těžby v hnědouhelném dole v těsném sousedství s Českou republikou a územím Německa.„Touto činností je negativně dotčeno nejen právo obyvatel česko-polského pohraničí na vodu, neboť těžba ovlivňuje hladinu podzemní vody, ale také kvalita životního prostředí i majetek obyvatel,“ dodal šéf rezortu r životního prostředí.Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná dodal kapku kritiky a upozornil na velké problémy.„Soudní zastavení těžby přišlo doslova pět minut po dvanácté. Někteří lidé v nejbližších obcích žijí v permanentním strachu o pitnou vodu - především ti, kdo jsou závislí na svých studnách,“ podotkl.Zároveň varoval, že ve společném vodním zdroji na Uhelné klesá hladina vody o několik metrů ročně, celá obec by se tak mohla ocitnout na suchu v jedné chvíli jako celek.ČT 24 s odvoláním na svého korespondenta Mathého podotýká, že polské ministerstvo klimatu zatím na verdikt soudu nereagovalo, ozvali se ale někteří koaliční politici.„Útočí na Soudní dvůr Evropské unie, nevěnují se ani tak podstatě věci samotné, o co jde ve sporu o důl Turów, ale že soudní dvůr je problematický, že je to další útok na suverenitu Polska, že si Polsko už nemůže vládnout samo v rámci evropských struktur,“ líčí Mathé. V této souvislosti připomněl, že evropský soud už v minulosti vydal několik rozsudků, které rušily polskou justiční reformu.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek neskrývá radost z rozhodnutí soudu. „Skvělá zpráva. Soudní dvůr na základě návrhu České republiky nařídil Polsku bezodkladně pozastavit těžbu uhlí v dole Turów do doby meritorního rozhodnutí! Díky za spolupráci ministrovi životního prostředí,“ uvedl šéf české diplomacie.Připomeňme, že letos v únoru se české úřady na unijní soud obrátily s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko nesouhlasí s tím, že by rozšířením dolu a další těžbou porušovalo unijní právo. Varšava nedávno schválila prodloužení jeho provozu do roku 2044.

Ezoterik Jóžin, božská mozkovací velmoc Poláci jsou 100krát lepší, než izraelská primitivní obřezaná pověrčivá imperialistická diktatura... 15

Simo Häyhä Poláci jsou nepřátelé Evropy a prdelkují USA. Proto je i správné, že je Bruselská říše odsoudí a potrestá 🇪🇺🚀🔥💥 14

polsko

