Polsko odmítá vyplnit rozhodnutí evropského soudu ohledně zastavení těžby v dole Turów

Polsko nechce zastavit těžbu uhlí v dole Turów nehledě na rozhodnutí soudu EU, stojí v prohlášení polského premiéra Mateusze Morawieckého, které bylo... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

Evropský soud v pátek vyhověl prosbě České republiky, aby byla okamžitě zastavena těžba v areálu dolu. České námitky se týkaly rozšiřování těžby na Turówu, který se nachází hned vedle hranic s Českem a Německem. Česká strana protestuje proti rozšiřování dolu, protože to může snížit úroveň spodních vod a vytvořit problémy ve vodohospodářství přilehlých obcí. Zmínil přitom, že „rozhodnutí soudu je bezprecedentním a protiřečí základním principům fungování EU, a přijatá opatření jsou nepatřičná“.Řekl, že důl Turów zajišťuje mezi 4 % až 7% výroby elektrické energie v Polsku. „Na stabilní činnosti závisí možnost fungování polských domů, škol, nemocnic a podniků. Jeho stabilní činnost ovlivňuje bezpečnost, zdraví a životy milionů polských občanů. Na něm závisí normální život občanů naší země,“ řekl předseda polské vlády.Morawiecký prohlásil, že „polská vláda nebude podnikat žádné kroky, které by mohly poškodit energetickou bezpečnost Polska“.Rozhodnutí souduV průběhu dnešního odpoledne bylo informováno, že Polsko musí okamžitě pozastavit těžbu v uhelném dole Turów. Nařídil to Soudní dvůr EU, a tak vyhověl české žádosti o vydání předběžného opatření. Podotýká se, že zákaz těžby bude platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu. Pokračování těžby do finálního verdiktu by dle soudu mohlo mít negativní dopad na životní prostředí i zdraví. Čeští politici to považují za první vítězství.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek neskrýval radost z rozhodnutí soudu. „Skvělá zpráva. Soudní dvůr na základě návrhu České republiky nařídil Polsku bezodkladně pozastavit těžbu uhlí v dole Turów do doby meritorního rozhodnutí! Díky za spolupráci ministrovi životního prostředí,“ uvedl.České úřady na unijní soud obrátily s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje.

✡ יהודי קומוניסט Polsko je přeci svobodná americká kolonie, která si od nějakých bruselských prďouchů a české komisionářky Jourové nenechá nic líbit 🇪🇺🎃 8

