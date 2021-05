https://cz.sputniknews.com/20210521/redakce-ct-seznam-zpravy-respekt-prazsky-hrad-publikoval-seznam-dezinformacnich-medii-14569473.html

Redakce ČT, Seznam Zprávy, Respekt… Pražský hrad publikoval seznam dezinformačních médií

Pražský hrad na svých stránkách publikoval zprávu, kde sdělil, že v rámci ochrany své cti a boje proti šíření dezinformací přestane jakkoli spolupracovat s... 21.05.2021

„V souvislosti s tím, že některá média se čím dál častěji snaží neseriózním a nestandardním způsobem získávat informace od pracovníků Kanceláře prezidenta republiky, a to dokonce i informace týkající se probíhajícího vyšetřování či informací klíčových pro bezpečnost České republiky, informuji z pozice vedoucího KPR o následujícím opatření,“ stojí v úvodu zprávy, pod níž je podepsán vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.Pražský hrad následně vyjmenoval několik českých médií, která považuje na základě jejich neprofesionální a diletantské práce za dezinformační a sděluje, že s nimi už nebude jakkoli spolupracovat. Do seznamu těchto dezinformačních médií Hrad zařadil několik redakcí České televize, týdeník Respekt, portál Seznam Zprávy a Deník N.„Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinformacím, jehož význam potvrdila mimo jiné během jednání v lednu roku 2021 i Evropská komise, nadále nebude poskytovat jakékoli informace týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT. Kancelář prezidenta republiky v souladu se zákonem dbá o svou pověst, přičemž zmiňovaná média dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní. V případě poskytování součinnosti ve formě zodpovídání dotazů e-mailem či telefonicky by se pracovníci KPR mohli naopak podílet na poškození dobrého jména České republiky, což je v rozporu s jejich pracovní smlouvou. Kancelář prezidenta republiky v minulosti mnohokrát poukazovala na flagrantní pochybení a nepřesnosti uváděné v mediálních výstupech těchto médií, na jejich přístupu k ověřování faktů to ovšem nic nezměnilo. Boj proti dezinformační scéně je přitom jedním ze zásadních témat nejen Evropské komise, ale i české vlády, a KPR se tímto krokem k této snaze připojuje,“ uvedl Hrad.„Mezi typické prakticky dezinformačních médií je neověřování faktů či odkazování se na fiktivní informační zdroje, které ve skutečnosti neexistují - jak se již v minulosti ukázalo na konkrétních případech. KPR má zkušenost se všemi jmenovanými praktikami, ať už při vyvracení dezinformací o údajně „objednaném“ výhrůžném dopisu z čínské ambasády, těžbě kamene z Lánské obory, jednáních expertního týmu prezidenta republiky a dalších tématech. Na většinu dezinformací KPR reaguje jejich důkladným vyvracením ve speciální rubrice na webových stránkách hrad.cz,“ dodala Kancelář prezidenta republiky.Hrad ve zprávě poukazuje na praxi výše zmiňovaných médií, které považuje za dezinformační. Jedná se o odvolávání se na anonymní zdroje. To prezidentská kancelář považuje za způsob, jak beztrestně lhát.„Anonymní „zdroje“ informací o různých kauzách a případech přitom názorně ukazují běžnou praxi českých médií - jde o způsob, jak zcela beztrestně lhát. Novinář má totiž před soudem právo na ochranu tohoto zdroje, a tak k šíření dezinformace stačí pouze odvolání se na anonymní zdroj. Dělo se tak v případě mnohých článků o údajných schůzkách s čínským velvyslancem (Deník N) či nyní při snaze o vyvolání další mediální kauzy týkající se zprávy BIS. I v tomto případě blogu Deník N našeptávají konspirační teorie různé tajemné „anonymní zdroje z Hradu“. Dovolím si přesto vyzvat Deník N, aby předložil důkaz o tom, že skutečně komunikuje s pracovníkem Pražského hradu - ukáže-li se, že kdokoli ze zaměstnanců Pražského hradu komunikuje i přes stanovený postup se zástupci těchto dezinformačních médií, veřejně se omluvím,“ uzavřel Vratislav Mynář zprávu publikovanou na portálu Hradu.DezinformaceMezi nejkontroverznější kauzu poslední doby patří článek novináře Janka Kroupy na portálu Seznam Zprávy, kde obvinil ministra vnitra Jana Hamáčka z toho, že před vypuknutím kauzy Vrbětice se údajně chystal do Moskvy, aby tam „vyměnil“ mlčení v kauze Vrbětice za milion dávek ruské vakcíny Sputnik V a příslib, že setkání prezidentů Bidena a Putina proběhne v Praze.Hamáček se proti těmto tvrzením jednoznačně ohradil. Podal na Kroupu trestní oznámení za pomluvu a civilní žalobu na vydavatele, kde požaduje odškodnění ve výši 10 milionů korun.

fakacpindos Určitě nesmíme zapomenout na pytel sraczek Forum 24. 1261

Ondra Tykal No, zaplať Pán Bůh. Že by se tady konečně objevil rozum??? 1015

