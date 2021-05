https://cz.sputniknews.com/20210521/resort-diplomacie-rf-zakaz-zamestnani-mistnich-obcanu-ambasadami-neni-v-rozporu-s-videnskou-umluvou-14568441.html

Resort diplomacie RF: zákaz zaměstnání místních občanů ambasádami není v rozporu s Vídeňskou úmluvou

Zákaz zaměstnávání místních občanů americkým a českým velvyslanectvím v Ruské federaci není v rozporu s Vídeňskou úmluvou. Uvedla mluvčí ruského ministerstva...

V souladu s výnosem prezidenta Ruské federace a nařízením vlády vůči diplomatickým misím USA a České republiky byla zavedena omezení na přijímání zaměstnanců z řad ruských občanů.„Jsou slyšet hlasy o údajném rozporu těchto opatření s ustanoveními Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961. Taková obvinění neodpovídají realitě,“ uvedla Zacharovová v komentáři zveřejněném na webu ruského ministerstva zahraničí.Podotýká se, že rozhodnutí ruské strany nejsou diskriminační, protože v souladu s odstavcem 2a) článku 47 uvedené Vídeňské úmluvy za diskriminaci se nepovažuje, jestliže přijímající stát aplikuje některé z ustanovení této Úmluvy omezeně v důsledku omezené aplikace tohoto ustanovení vůči jeho misi ve vysílajícím státě. Mluvčí ruského diplomatického resortu připomněla, že tyto zákazy a omezení byly zavedeny coby odvetná opatření na nepřátelské akce zahraničních států proti Ruské federaci, které vyústily v nepřiměřená, rozsáhlá omezení personálu ruských diplomatických misí.Zacharovová také zdůraznila, že Rusko nikdy nebylo první, kdo zahajovalo nepřátelské kroky vůči jiným státům, jako je vyhoštění zaměstnanců velvyslanectví „pod absurdními a neopodstatněnými záminkami“. „Iniciátoři tohoto záměru by museli pochopit následky,“ dodala mluvčí ruského ministerstva zahraničí.Zmiňme, že Ruská vláda minulý pátek schválila seznam nepřátelských zemí. Jsou na něm pouze dva státy: Česká republika a USA.Česká republika a Spojené státy se dostaly na seznam nepřátelských zemí, neboť podle ruské vlády podnikají nepřátelské kroky vůči Rusku.V souladu s rozhodnutím ruské vlády nesmí americká ambasáda zaměstnávat žádnou ruskou fyzickou osobu. Česká diplomatická mise může uzavírat pracovní smlouvy pouze s 19 lidmi.Vztahy mezi Českou republikou a Ruskem se zhoršily poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) obvinili Rusko z organizace výbuchů v muničním skladu ve Vrbětících v roce 2014. Rusko svou účast odmítá.Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.

