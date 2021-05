https://cz.sputniknews.com/20210521/rusko-a-cina-to-necekaly-v-usa-byla-vytvorena-tajna-armada-14563649.html

Rusko a Čína to nečekaly. V USA byla vytvořena tajná armáda

Speciální jednotky, špióni a hackeři – v posledním desetiletí Pentagon na odpor především Rusku a Číně vytvořil v mírové době obrovskou tajnou armádu, která... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

Doma a v zahraničíTajná armáda celkem odpovídá strategii Pentagonu na rozšiřování geopolitického vlivu USA. Ve vojenském rezortu nejednou zdůraznili, že v 21. století se bojové akce provádějí nejen pomocí tanků a letadel. Dnes mají zvláštní význam tajné operace v takzvané šedé zóně. To je součást koncepce „hybridní války“, jak se tomu říká na Západě.Rozumí se tím nepřátelské akce, kdy se útočící strana neuchyluje ke klasickému vojenskému vpádu a potlačuje nepřítele pomocí tajných operací, diverzí a zasahování do kybernetického prostoru. Mír se přitom formálně zachovává.Tajná armáda Pentagonu byla vytvořena pro šedou zónu v rámci projektu Maskování (Signature Reduction). Podle informací Newsweeku pro ni pracuje přes 130 soukromých společností, a roční rozpočet činí asi 900 milionů dolarů. Peníze se vynakládají na zhotovení falešné dokumentace, maskovacích prostředků, zařízení pro tajné fotografování a odposlouchávání, aj. Vojáci tajné armády slouží jak doma, tak i v zahraničí, jak ve stejnokroji, tak i v civilu.Podle informací týdeníku Newsweek dokonce i v mocenských kruzích USA zdaleka ne všichni vědí o programu Maskování. V Kongresu nebyly žádné debaty o těchto otázkách, v oficiální struktuře Pentagonu o tom nepadla ani zmínka, a politici o tom také mlčí.Nicméně tajní vojáci Washingtonu už dávno a úspěšně působí po celé zeměkouli. Tyto operace jsou však podle názoru amerického týdeníku jen rozcvičkou před začátkem globální konfrontace jaderných velmocí.Rozvědka a vraždyPřes polovinu personálu tajné armády tvoří vojáci amerických Sil pro speciální operace, kteří se nacházejí tajně v mnoha bodech zeměkoule – od Sýrie až po západní Afriku. A podle informací Newsweeku dokonce i v Severní Koreji a Íránu. Zabývají se rozvědkou a diverzemi, likvidují teroristy a také klíčové vojenské a politické představitele nepřítele.Likvidace velitele jednotek Quds Íránských revolučních gard Kásima Sulejmaního 3. ledna roku 2020 byla jejich prací. V těchto dnech Pentagon prozradil detaily této akce. Vyšlo najevo, že tajní agenti podstrčili do generálova okolí mobilní telefon se špiónským software, a mohli pak sledovat jeho pohyb.Ze země sledovaly průběh operace tři skupiny odstřelovačů z elitního oddílu Delta, po přistání Sulejmaního letadla v Bagdádu ho identifikovali příslušníci kurdské speciální jednotky převlečení za zaměstnance letiště. V konečném důsledku bylo auto íránského generála zničeno pomocí bezpilotního letounu. Řidiče druhého auta z jeho konvoje zastřelil odstřelovač.Kromě elitních vojáků disponuje tajná armáda Pentagonu tisíci odborníků pro vojenskou rozvědku. Ti sbírají a analyzují informace o nepříteli jak z veřejných, tak i z neveřejných zdrojů. Mnozí z nich působí na území nepřítele pod vymyšlenými jmény a s falešnými doklady. S americkými tajnými službami spolupracují také místní.Militarizace vědomíA nakonec tam jsou kybernetičtí vojáci, kteří sbírají na internetu informace a také se účastní kampaní vlivu na sociálních sítích. Jejich úkolem je dezinformace pravděpodobného nepřítele, formování u obyvatelstva nepřátelské země Pentagonu vhodného názoru a odpor informačním útokům. Newsweek zdůrazňuje, že dříve pracovali podobní odborníci hlavně pro Národní bezpečnostní agenturu. V průběhu posledních pěti let si však každá zpravodajská a speciální jednotka Ozbrojených sil USA pořídila vlastní kybernetické vojáky. V případě otevřené války také nebudou sedět s rukama v klíně.Ozbrojené konflikty teď budou začínat nikoli leteckým bombardováním, vyloděním na pobřeží a rozsáhlými ofenzívami na souši, nýbrž bodovými útoky hackerů na kriticky důležitou infrastrukturu, elektrické sítě, finanční a zdravotnické systémy nepřítele. Úspěch na tomto bojišti může paralyzovat napadený stát. Kybernetický prostor se kromě toho používá na posílení politického nebo ekonomického vlivu, špionáž a pro diskreditaci úřadů a vojenského velení nepřátelské země.„V současné době dochází k jakési militarizaci vědomí Američanů a k militarizaci zahraniční politiky USA jako takové,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik politolog Leonid Savin. „Je to vidět mj. podle kádrových změn, k nimž dochází jak na ministerstvu zahraničí, tak i v jiných amerických rezortech. Začínají prosazovat takovou mírnou verzi vedení války – berou zahraniční politiku jako válku prováděnou jinými prostředky. Myslím si, že to je hlavní problém, který vyvstává před jinými zeměmi,“ dodává.A zastavit se Američané zjevně nehodlají. Pro tajnou armádu Pentagonu pracují v USA desítky soukromých společností. Například jedna firma v Severní Karolíně vyrábí nanejvýš realistické masky, které kardinálně mění lidský obličej. Byl vyvinut silikonový povlak těsně přiléhající k ruce, který zkresluje otisky prstů.Agentům se dává úplný balík falešných dokladů, jejich vymyšlená jména se zapisují do elektronických databází – zkrátka, dělá se všechno, aby neměla kontrarozvědka žádná podezření. Není ale zatím jasné, jak efektivní bude tajná armáda Pentagonu v konfrontaci s čínskými a ruskými speciálními službami.

Vasek Kraťas VK Vím o jednom rakušákovi co měl nejsilnější armádu na světě a pak se za čtyři roky radši zastřelil . 454

STEV.SEAGAL USA jedná jako světový terorista a záškodník č.1 !!! 211

