https://cz.sputniknews.com/20210521/sex-ve-meste-bude-mit-pokracovani-samanthu-nahradi-nebinarni-hrdinka---14566938.html

Sex ve městě bude mít pokračování. Samanthu nahradí nebinární hrdinka

Sex ve městě bude mít pokračování. Samanthu nahradí nebinární hrdinka

Herečka Sara Ramirezová se představí v roli moderátora podcastu Che Diaz v pokračování oblíbeného seriálu Sex ve městě. Novou postavu v pokračování, které... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-21T23:35+0200

2021-05-21T23:35+0200

2021-05-21T23:35+0200

svět

pokračování

seriál

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1038/55/10385559_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_985c01a9f33ec708e96ac9cba220abdc.jpg

Sara Ramirezová hrála ve známém seriálu Chirurgové (Grey's Anatomy), kde 11 řad za sebou ztvárňovala okouzlující lékařku Kelly Torresovou. Ramirezová tak přijde na místo Samanthy Jonesové v projektu And Just Like That, který je pokračováním seriálu Sex ve městě. Deadline píše, že Sara Ramirezová bude vystupovat v roli Che Diaz nebinárního komika, který vede podcast. Častým hostem show bude i hlavní postava Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parkerová). Podle zápletky se podcast stal populárním právě díky charizmatu moderátora, jeho cynickému smyslu pro humor a progresivními názory na život. „Sara je velice talentovaná. Stejně dobře se orientuje v žánru komedie i tragédie,“ dodal. Kromě toho, že je Ramirezová skvělou herečkou, dostala také soustu ocenění za její snahy v hájení práv osob s netradiční sexuální orientací. V roce 2015 dokonce Rada pro lidská práva (HRC) udělila herečce ocenění. Jak i v původním seriále Sex ve městě, And Just Like That bude o přátelství tří hrdinek: Carrie, Mirandy (Cynthia Nixonová) a Charlotty (Christine Davisová). Jejich přátelství přežilo 30 let a ony se staly o něco staršími. Čekají je proto nové výzvy moderní reality. Podle informací Us Weekly se mělo začít pracovat na scénáři ještě v lednu, natáčení mělo startovat na jaře.

https://cz.sputniknews.com/20210501/na-internetu-se-objevily-prvni-zabery-z-nataceni-prequelu-serialu-hra-o-truny-foto-14335116.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pokračování, seriál