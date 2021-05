https://cz.sputniknews.com/20210521/situace-se-vyostruje-stovky-marocanu-se-pokusily-nelegalne-vstoupit-do-spanelskeho-mesta-melilla-14565587.html

Situace se vyostřuje. Stovky Maročanů se pokusily nelegálně vstoupit do španělského města Melilla

Situace se vyostřuje. Stovky Maročanů se pokusily nelegálně vstoupit do španělského města Melilla

Stovky Maročanů se ve čtvrtek a v pátek pokusily vstoupit do španělského autonomního města Melilla na pobřeží Středozemního moře. Informovala o tom agentura... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-21T14:46+0200

2021-05-21T14:46+0200

2021-05-21T14:46+0200

svět

migrační otázka

migrační krize v eu

ceuta

migrace

migranti

španělsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/14540305_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2dbf0144eaeb1e1c8fc59de80a4a6928.jpg

Podle agentury se několik skupin nelegálních migrantů pokusilo překonat plot na hranicích a dostat se na španělské území. Podle španělského ministra vnitra Fernanda Grande-Marlasky se na území Melilly podařilo dostat asi 30 lidem.Evropská komise na pozadí současné migrační krize na hranicích španělské exklávy Ceuta v severní Africe varovala marocké orgány, že nedostatečná ostražitost v Gibraltarském průlivu by mohla zpochybnit mnohamilionovou finanční pomoc evropských zemí, uvedl list Pais s odvoláním na zdroj.EK naváže diplomatické kontakty s Rabatem, aby zpomalila vstup migrantů, a zároveň varuje, že nová epizoda, jako byla ta, která se odehrála v Ceutě, nejen sníží úroveň pomoci, ale může také zpochybnit privilegovaný postoj, který učinil Maroko jedním z největších příjemců pomoci výměnou za zablokování migračního toku. Zároveň, jak uvedl zdroj, Brusel nabídl Španělsku pomoc na všech úrovních a uvítal „rychlou a účinnou reakci“ španělských orgánů.Maroko se v posledních letech stalo privilegovaným partnerem EU a od roku 2007 prostřednictvím různých kanálů obdrželo finanční pomoc ve výši více než 13 miliard eur.Melilla se nachází na severu Afriky a má status autonomního města ve Španělsku. Vzhledem ke své zeměpisné poloze je problém migrace jedním z hlavních problémů města. Podél hranice s Marokem byl instalován šest metrů vysoký plot s rozhlednami, který má kontrolovat příliv uprchlíků z Afriky.V pondělí a v úterý překročily velké skupiny migrantů marocko-španělskou hranici poblíž exklávy Ceuta v severní Africe - v oblastech Bensu a Tarahala, kde byly na moři zřízeny hraniční ploty, kroužili kolem nich, na gumových člunech nebo jiných improvizovaných prostředcích. Jedná se o bezprecedentní infiltraci nelegálních přistěhovalců do Španělska v tak krátkém čase. Ministerstvo vnitra vyslalo do oblasti další jednotky policie a civilní gardy a zapojila se do toho také španělská armáda. Dříve bylo oznámeno, že španělská ministryně zahraničí Arancha Gonzálezová řekla marocké velvyslankyni Karima Benyaich o nespokojenosti se situací s migranty ve španělské exklávě Ceuta. Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová ve středu obvinila marockou vládu z „vydírání“ a porušování mezinárodních práv a prohlásila, že „vtipy se Španělskem jsou špatné“.Vztahy mezi zeměmi byly zhoršeny kvůli skutečnosti, že generální tajemník Fronty Polisario (Lidová fronta pro osvobození Západní Sahary) Brahim Gali se léčí ve Španělsku. Marocký ministr zahraničí Násir Burita již dříve řekl, že Rabat stále čeká na „přesvědčivou a uspokojivou odpověď“ španělské vlády ohledně této situace. Šéf španělského ministerstva zahraničí však řekl, že marocké ministerstvo zahraničí ji ujistilo, že bezprecedentní příliv migrantů a situace s Galim spolu souvisí. Zároveň uvedla, že Španělsko vrátí nelegální přistěhovalce a „ochrání své hranice“.

https://cz.sputniknews.com/20210518/velka-vlna-nelegalnich-migrantu-z-maroka-do-spanelska-znepokojuje-evropskou-komisi-i-ceske-politiky-14531279.html

https://cz.sputniknews.com/20210520/nova-kauza-migrantu-byli-tak-vycerpani-ze-sami-pozadali-o-privolani-policie-14553239.html

ceuta

španělsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migrační otázka, migrační krize v eu, ceuta, migrace, migranti, španělsko