Už žádné další dítě. Koktové přerušili vejcovody

Tři porody, i když nepřirozenou cestou, modelce Ornelle Koktové, která je manželkou podnikatele Josefa Kokty, stačily víc než dost, a proto se rozhodla...

Pro portál Ornella uvedla, že si nechala přerušit vejcovody, takže další případné těhotenství bude vyloučeno.„Tři děti jsou úplné finále. Řekla jsem Pepovi, že se mnou je konec. Ve srandě. Já už mám hotovo,“ podotkla.Dříve Ornella plánovala, že bude mít dvě děti.Koktová neskrývá, že se odvážila pro zcela vážný zákrok. „Udělala jsem pro to opatření, už nikdy nebudu mít děti. Nechala jsem si přerušit vejcovody,“ podotkla.Publikace poznamenává, že všechny děti Ornella porodila císařským řezem. „Další císař by nebyl možný, nemusela bych navíc dítě ani donosit,“ informovala o důvodech svého kroku. Rovněž uvedla, že od mládí nemůže brát antikoncepci, protože na to špatně reaguje.„A tělísko jsem nechtěla. Takhle mám hotovo, nebudu brát žádné pilule a mám klid,“ doplnila.Dříve Sputnik psal o tom, že Ornella Koktová prožívala třetí rizikové těhotenství, kvůli čemuž nemohla chodit například na delší procházky mimo dům či zvedat těžší věci. Právě po porodu a narození dcerky Lilianne se těšila Ornella na to, že veškeré komplikace skončily. Opak byl však pravdou.Po porodu prožívala velmi silné bolesti a na konci dubna skončila dokonce i v nemocnici.

