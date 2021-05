https://cz.sputniknews.com/20210521/v-ruskem-permskem-kraji-skolak-s-nozem-napadl-ucitele-behem-vyucovani-14562575.html

V ruském Permském kraji školák s nožem napadl učitele během vyučování

V ruském Permském kraji školák s nožem napadl učitele během vyučování

Školák s nožem napadl učitele během vyučování v Permském kraji. Jak uvedli očití svědci na sociálních sítích, učitelku vynášeli z lycea na nosítkách, měla... 21.05.2021, Sputnik Česká republika

Místní portál Argumenty a fakty s odkazem na Ministerstvo vnitra Permi informoval, že se incident odehrál v obci Berezniki v Lyceu č. 1. Podle místních obyvatel byla zraněna učitelka fyziky. Existují také informace, že napadení provedl středoškolák.Je známo, že útočník byl zadržen členy Ruské gardy, kteří na místo dorazili. Ministryně zdravotnictví oblasti Anastasia Kruten se vyjádřila k tomu, co se dnes ráno stalo v obci Berezniki. „V 10:51 záchranná služba obce Berezniki přijala telefonát ohledně pobodání učitelky školy,“ uvedla Anastasia Kruten. „Záchranka odjela, pacient je na chirurgickém oddělení městské nemocnice. Měla jednu bodnou ránu na krku. Nyní začne operace. Vrtulník se připravuje k odletu z Permi spolu s hlavním chirurgem Permského kraje Anatolijem Kasatovem. Ze Solikamsku vyjíždí hlavní resuscitátor kraje Roman Edgaus, aby na místě vyřešil otázky pomoci a transportu do Krajské nemocnice v Permi".Gubernátor Permského kraje Dmitrij Mahonin nařídil, aby se co nejrychleji do vyšetřování zapojily všechny příslušné složky.

