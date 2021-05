https://cz.sputniknews.com/20210521/zakladatel-telegramu-promluvil-o-technologicke-zaostalosti-iphonu-14551405.html

Zakladatel Telegramu promluvil o technologické zaostalosti iPhonu

Zakladatel Telegramu promluvil o technologické zaostalosti iPhonu

Zakladatel Telegramu Pavel Durov uvedl nevýhody chytrých telefonů značky Apple a označil jejich uživatele za digitální otroky. Napsal o tom na svém účtu. 21.05.2021, Sputnik Česká republika

Podnikatel uvedl, že byznys model společnosti Apple je založen na prodeji předražených, zastaralých zařízení zákazníkům, kteří se ocitnou zablokovaní v ekosystému společnosti.Displeje na zařízeních Apple s kmitočtem 60 Hz nemohou konkurovat displejům s kmitočtem 120 Hz používaným u některých zařízení pro Android, uvedl.Nejhorší na iPhonu je podle Durova to, že můžete používat pouze aplikace dostupné v App Store a k vytváření záloh lze používat pouze iCloud.Chytré telefony a zdravíPoměrně rozšířeným názorem ve společnosti je, že chytrý telefon může mít negativní vliv na lidské zdraví kvůli tomu, že je zdrojem radiomagnetického záření. Magistr inženýrské fyziky Šang Zhinan však na svém blogu na WeChat upozorňuje, že se negativní důsledky mohou vyskytovat zejména kvůli působení smartphonů na kvalitu našeho spánku.Odborník je přesvědčen, že se lidé nemají obávat radiomagnetického záření: „Často slýchám, jak lidé říkají, že z telefonu vychází silná radiace a že můžete onemocnět rakovinou. V současné době však neexistuje důkaz, že by záření z chytrého telefonu mohlo způsobit zhoubné onemocnění, například to onkologické.“Fyzik také dodal, že regulační orgány navíc stanoví zvláštní bezpečnostní standardy, které musí výrobci gadgetů striktně dodržovat. Záření vycházející z každého certifikovaného mobilního zařízení je proto vždy přísně regulováno. Standard bezpečného záření v Číně je podle odborníka takový, že průměrná udržovací rychlost vstřebávání biologické tkaniny, která nepřevyšuje šest minut, by neměla překročit dva watty na kilogram.Odborník však poznamenává, že chytrá zařízení v každém případě ovlivňují zdraví uživatelů, ale dělají to nepřímo. Šang Zhinan odkázal na doporučení vědců, podle kterého se při pravidelném nepoužívání chytrého telefonu 30 minut před spaním během čtyř týdnů výrazně zvyšuje kvalita odpočinku.„Dnes večer před spaním odložte svůj telefon stranou,“ uzavřel celou věc odborník.

