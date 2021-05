https://cz.sputniknews.com/20210522/babisuv-clanek-pro-idnes-vzbudil-kontroverze-na-internetu-prozradil-cim-hrozi-cr-snizovani-emisi-14576761.html

Babišův článek pro iDNES vzbudil kontroverze na internetu. Prozradil, čím hrozí ČR snižování emisí

Babišův článek pro iDNES vzbudil kontroverze na internetu. Prozradil, čím hrozí ČR snižování emisí

Evropská unie musí i nadále prosazovat agendu boje proti klimatickým změnám a sloužit příkladem pro ostatní země na světě, Česká republika přitom má jednat společně se svými evropskými partnery, myslí si český premiér Andrej Babiš. Ve svém článku uveřejněném na iDNES.cz Babiš přitom varuje před důsledky zbrklého ústupu od využití fosilních paliv v Česku. Podle jeho slov existuje hrozba, že tuto skutečnost mohou zneužít další aktéři na mezinárodní aréně, což přivede k znevýhodnění českého průmyslu. Jak poznamenal premiér, přechod k ekonomice nového typu podle Česka má být doprovázen řadou podmínek, na nichž Praha trvala během jednání v rámci Evropské unie. Jedná se například o zdůraznění závažné role jaderné energetiky, uznání role plynu v procesu tranzice a zajištění dostatečného financování pro uskutečnění přechodu. Je rovněž nutné brát zřetel na výchozí ekonomické a jiné podmínky jednotlivých členských zemí. V případě Česka jsou to geografické podmínky, ale i velký podíl uhlí v energetickém sektoru, což znemožňuje rychlý přechod k obnovitelným zdrojům. Babiš připomíná i problém tzv. energetické chudoby v České republice tvrdí, že možné navýšení ceny emisních povolenek přivede k růstu nákladů na topení pro mnohé české občany, a to z toho důvodu, že přes 1,2 milionu domácností v Česku využívá systém vytápění, který je závislý na fosilních palivech. Dále český premiér navrhuje znásobení Modernizačního fondu, jehož pomocí Česko a další méně vyspělé státy Evropské unie mohou podpořit vlastní konkurenceschopnost a zvýšit výkonnost svého hospodářství. Podle Babišových slov by Česko mohlo dostat z tohoto fondu kolem 150 miliard korun během příštích deseti let. Reakce na sociálních sítíchČlánek českého premiéra věnovaný otázkám přechodu k ekonomice založené na využití obnovitelných zdrojů vyvolal rozporuplnou reakci na českém internetu. Někteří uživatelé si vykládali Babišova slova jako fosilní lobbování, jiní souhlasili s premiérem v otázce nutnosti hájit české ekonomické zájmy na mezinárodní úrovni. Řada uživatelů přitom vyslovila názor, že uveřejněný článek nepatří českému premiérovi. Naznačil to například i český novinář Jindřich Šídlo, který okomentoval tweet Andreje Babiše.

STEV.SEAGAL Jasně a stručně ! Babiš je umírněný fašista, ale demoblok jsou extrémističtí a protičeští fašisté ! Dobře už bylo ! ZLATÍ KOMUNISTI A ZLATÝ SOCIALISMUS ! 9

PEPlCZEK Výborně pane premiére, nejlepší pane premiére v dějinách našeho státu. 7

