Biden uvedl „jediné“ řešení problému na Středním východě

„Stále potřebujeme dvoustátní řešení, to je jediná odpověď,“ řekl Biden na tiskové konferenci po jednání se svým jihokorejským protějškem.Když byl Biden požádán o komentář ke slovům některých demokratů, že prezident by měl být více konfrontační vůči Izraeli, zdůraznil, že jeho postoj ohledně podpory a dodržování bezpečnosti vůči Izraeli se nezměnil.Americký prezident také uvedl podmínku setkání se severokorejským vládcem Kim Čong-unem.Zároveň dodal, že Pchjongjang by měl před „jakýmikoliv schůzkami“ sdělit „závazky ohledně deeskalace“. K tomu bude podle slov amerického prezidenta nutné předběžné jednání na nižší úrovni.Rovněž prohlásil, že nedovolí Kim Čong-unovi, aby využil schůzky ke své legitimizaci. „Nedám mu všechno, co chce, mezinárodní uznání,“ řekl Biden.Americký prezident již dříve prohlásil, že jaderné programy Íránu a KLDR představují „vážnou hrozbu pro bezpečnost“ Ameriky i světa jako celku. Slíbil, že bude čelit hrozbám Íránu a KLDR pomocí „diplomacie a tvrdého odrazování“.Vůdce KLDR Kim Čong-un a Bidenův předchůdce ve funkci prezidenta Spojených států Donald Trump, navzdory absenci oficiálních vztahů mezi oběma zeměmi, předtím uspořádali tři setkání a opakovaně zdůrazňovali přátelskost svých osobních vazeb. Přitom samotný Kim Čong-un v lednu nazval USA „hlavním nepřítelem“ Severní Koreje.

