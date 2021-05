https://cz.sputniknews.com/20210522/das-erste-usa-budou-od-nemecka-ocekavat-reciprocitu-za-ustupky-ohledne-nord-stream-2-14574673.html

Das Erste: USA budou od Německa očekávat reciprocitu za ústupky ohledně Nord Stream 2

Administrativa Joe Bidena vyšla vstříc SRN zrušením sankcí proti Nord Stream 2, píše Das Erste: nyní budou od Berlína očekávat reciprocitu. Jak uvádějí noviny... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-22T15:24+0200

svět

nord stream 2

angela merkelová

německo

Joe Biden vyšel vstříc německé vládě a sblížil se s ní v otázce Nord Stream 2 tak, jak to Berlín ani nečekal, uvádí Das Erste. V rámci oficiálního prohlášení ministr zahraničí Anthony Blinken znovu zdůraznil, že Washington se snaží posílit transatlantické partnerství.Podle názoru předsedy zahraničního výboru Spolkového sněmu Norberta Röttgena je krok Washingtonu „vědomým politickým znamením ve prospěch Německa“. Röttgen zároveň poznamenal, že USA nyní zaujímá vyčkávací pozici, zatímco německá vláda bude muset v otázce plynovodu pokročit. Podle Röttgena nyní bude muset Berlín předložit návrhy, aby odpověděl kritikům v samotném Německu, v sousedních evropských zemích i ve Spojených státech. Politik uvedl, že Německo svou energetickou politikou bude muset zajistit, aby Ukrajina nebo pobaltské země nebyly odříznuty od dodávek plynu.Mimochodem, hlavní otázkou teď není očekávání od německé energetické politiky, uvádí Das Erste. Angela Merkelová se vyhnula odpovědi na otázku, jakým způsobem Berlín oplatí Washingtonu jeho akci, uvedla však seznam problematických témat transatlantických vztahů a prohlásila, že Německo i nadále dodržuje svůj slib zvýšit výdaje na obranu a převzít větší odpovědnost v rámci NATO. Kancléřka také poznamenala, že Německo bude spolupracovat s USA v otázkách politiky vůči Rusku, Ukrajině a Číně. Jak píše Das Erste, není pochyb o tom, že právě konkurence s ČLR bude hrát pro Bidenovu administrativu klíčovou roli: Německo a zbytek Evropy se na to mohou připravit. Skutečnost, že USA by při konfrontaci s Čínou upřednostňovaly vidět Německo na své straně, je také očividná, konstatují noviny.Podle Das Erste kritici tvrdí, že Berlín jde příliš neaktivně vstříc Joe Bidenovi. Publikace uvádí, že nyní, když Biden zrušil sankce vůči Nord Stream 2, tlak na Německo spojený s nutností přijmout odvetná opatření se bude jen zvyšovat. Kromě toho byly sankce vůči Nord Stream AG zrušeny pouze na 90 dní - teoreticky je možné je znovu obnovit.Nord Stream 2Tento projekt předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí. USA zavedly v prosinci 2019 proti plynovodu sankce, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. Práce pokračovaly až o rok později - v prosinci 2020 již pomocí ruské lodě Fortuna se pokračovalo v pokládce potrubí a 27. dubna se k ní připojil truboukladač Akademik Čerskij.Podle údajů provozovatele projektu Nord Stream 2 AG (stoprocentní dceřiná společnost Gazpromu) byl k 31. březnu Nord Stream 2 postaven z 95 %, zbývá položit 121 kilometrů z celkové délky.

německo

