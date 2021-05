https://cz.sputniknews.com/20210522/dobra-zprava-pro-cechy-a-slovaky-rakousko-zrusilo-hranicni-kontroly-stale-plati-nektere-podminky-14573129.html

Dobrá zpráva pro Čechy a Slováky: Rakousko zrušilo hraniční kontroly. Stále platí některé podmínky

České ministerstvo zahraničí na své oficiální stránce na Twitteru informovalo o tom, že Rakousko zrušilo kontroly na svých hranicích. Toto rozhodnutí se týká... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

Hraniční kontroly v Rakousku, které byly opakovaně zaváděny na začátku letošního roku v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací v sousedních státech, byly od dnešního dne ukončeny, informuje český zahraniční resort. Cestování do Rakouska pro občany České a Slovenské republiky bude umožněno i za turistickými účely. Ti, kteří se budou chtít dostat do země, již nebudou muset podstupovat karanténu v případě, pokud předloží potvrzení o vakcinaci nebo testu, stejně to platí i pro občany, kteří již prodělali koronavirovou nemoc. Prodloužení lhůty imunity po prodělaném covidu-19Český ministr zdravotnictví Petr Arenberger včera po jednání vlády oznámil, že byla prodloužena lhůta imunity po prodělaném covidu-19 z 90 na 180 dnů. Odteď nahradí negativní test na covid-19 první dávka vakcíny po třech týdnech po očkování.Vláda však zatím nepřijala rozhodnutí o zrušení povinnosti nosit roušky ve školách, ačkoliv to na včerejším jednání vlády chtěl řešit premiér Andrej Babiš.Hlavní hygienička Pavla Svrčinová zastává názor, že je zapotřebí vyčkat, jak se bude situace vyvíjet po návratu všech dětí do škol, rovněž jako i středoškoláků a vysokoškoláků 24. května.Zatím nepadlo konečné rozhodnutí, jak bude vypadat testování na koronavirus během letních měsíců. Ministr zdravotnictví potvrdil, že nově se počítá s tím, že ze zdravotního pojištění budou od června hrazeny dva PCR testy za měsíc či čtyři antigenní. V současnosti mají lidé nárok jednou za tři dny absolvovat antigenní test, který hradí pojišťovna.

kontrola hranic, cestování, rakousko, česká republika, slovensko