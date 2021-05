https://cz.sputniknews.com/20210522/jak-na-stavnate-smazene-veprove-kotlety-podivejte-se-na-14-tipu-na-perfektni-jidlo-14578181.html

Jak na šťavnaté smažené vepřové kotlety? Podívejte se na 14 tipů na perfektní jídlo

Hlavním tajemstvím chutné vepřové kotlety je samozřejmě dobré maso. Nezkazit toto jídlo nám ale pomůže také zdravý rozum.

Jaké maso si vybrat?Nejlépe se hodí chlazené (ideálně dušené, ale jsme realisté) vepřové maso. Mělo by být světle růžové barvy a přípustná je také tenká, zhruba 5-7 milimetrová, vrstva tuku na jedné straně. Kotleta, kýta a lopatka jsou nejlepší. Maso by mělo být bez povlaku a bez hustých žil.Jak maso naporcovat?Maso se krájí napříč vlákny, o tloušťce 1,2-1,5 cm. Šířka a délka naklepaného masa je omezena velikostí kusu, který jste si koupili. Optimální jsou plátky o velikosti dlaně.Příprava masaMaso je lepší nemýt, jelikož je to zcela zbytečné. Zvláště pokud si uvědomíte, že ho budete smažit na velmi rozehřáté pánvi. Kromě toho mohou být kotlety po umytí příliš vlhké a nevytvoří se na nich potřebná kůrčička.Důležité: Je vhodné smažit osušené maso, takže jej nezapomeňte otřít papírovou utěrkou.Žilky v masePokud jsou v mase malé žilky, je lepší je naříznout. To se dělá ostrým nožem pod úhlem 45 stupňů k žíle na 2-3 místech. Nařezané žilky nebudou maso stahovat, a to tak bude hezky hladké a krásné.Jak naklepávat maso?Pamatujte na to, že maso nemůžete rozklepávat do tenka. Tloušťka plátku by se po naklepání neměla příliš zmenšit. Nejlepší je vzít si dřevěnou paličku na maso, ale pokud máte doma pouze železnou, buďte k masu milosrdní a nemlaťte do něj ze všech sil.S dobrým, kvalitním a jemným masem by se mělo zacházet šetrně. Pokud narazíte na ne příliš dobrý kousek, musíte ho naklepávat trochu tvrději. Nezapomeňte naříznout všechny žíly na několika místech. Pokud však maso vypadá, že bude tuhé, přemýšlejte o jiném jídle. Na kotlety potřebujete opravdu dobré maso.Na čem se smažit?Maso by mělo být smaženo na malém množství rostlinného oleje. Často se také doporučuje směs olivového oleje a másla. Zmiňme, že samotné máslo se při vysoké teplotě pálí, což následně kazí chuť jídla a obecně se ve spáleném oleji tvoří karcinogeny.Skvělá volba je máslo ghí, které se topilo dostatečně dlouho, aby z něj odešlo mléko a zůstal jen tuk. Takové máslo nehoří a skvěle zlepšuje chuť masa.Obalování masaJedním z nejspolehlivějších a osvědčených způsobů je, že maso ponoříte do vyšlehaných bílků a obalíte jej ve strouhance. Tu však můžete nahradit mletým sezamem nebo ořechy, celozrnnými výrobky, cizrnou, kukuřičnou moukou, bramborovým nebo kukuřičným škrobem.Pokud jste s masem spokojeni a nepotřebujete kotletky obalené, pak je můžete jednoduše potřít hořčicí. S ní vypadá vepřové maso dobře a stává se měkké a aromatické.Jak solit a pepřit?Pepř používejte ještě před strouhankou. Nemusíte však hned solit, jelikož sůl čerpá šťávu z masa a kotlety by byly suché. Maso tak osolte až těsně před podáváním. Pokud používáte hořčici, zkuste nesolit. Možná budete mít dost soli a tak.Na jaké pánvi smažit?Ideální je pánev se silným dnem a nepřilnavým povrchem. Jen se ujistěte, že je povlak neporušený, nejsou na něm žádné škrábance, jinak se jídlo spálí.Jak smažit?Nabízíme jednu osvědčenou variantu: nejprve maso smažte na dobře předehřáté pánvi po dobu 1–2 minut, aby se vytvořila kůrka. Poté pokračujte dalších pár minut na mírném plamenu. Pak maso otočte a opakujte postup na druhé straně. Maso propíchněte dřevěnou špejlí a podívejte se na průhlednost šťávy: ve většině případů vyteče šťáva čistá a pak jsou kotlety hotové. Pokud se tak nestane, smažte ještě minutu na středním ohni.Důležité: maso nezakrývejte pokličkou a moc často ho neotáčejte.

