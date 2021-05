Japonsko vyzvalo k tomu, aby byl Rusku kladen odpor v Arktidě

https://cz.sputniknews.com/20210522/japonsko-vyzvalo-k-tomu-aby-byl-rusku-kladen-odpor-v-arktide-14572213.html

Japonsko musí zasáhnout do ruských akcí v Arktidě. Toto stanovisko je obsaženo v úvodníku japonských novin Nihon Keizai Shimbun. 22.05.2021, Sputnik Česká republika

Autoři materiálu tvrdí, že Rusko se snaží stanovit pro sebe výhodná pravidla plavby po Severní mořské cestě, což nelze v žádném případě dopustit. Chování oficiální Moskvy je v článku označováno za „agresivní“.Novináři se domnívají, že Rusko nemá právo „privatizovat“ Severní mořskou cestu. Podle autora je Japonsko povinno se co nejaktivněji podílet na procesech probíhajících v regionu.Severní mořská cesta je nejkratší námořní cesta mezi evropskou částí Ruska a Dálným východem; ruskou legislativou je definována jako „historicky vzniklá národní jednotná dopravní komunikace Ruska v Arktidě“.20. května předsednictví v Arktické radě přešlo z Islandu na Rusko na období dvou let. V této souvislosti ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyzval k tomu, aby byl region vnímán jako území míru a stability.Rusko a NATOVojenský politolog Vladimir Karjakin již dříve v pořadu rádia Sputnik porovnával možnosti NATO a Ruska v arktické oblasti.Kandidát vojenských věd, přednášející na Vojenské univerzitě Ministerstva obrany Ruské federace, uvedl, že pokusy NATO provést „útok na Arktidu“ vyvolávají obavy. Karjakin však dodal, že Rusko je v tomto směru spolehlivě chráněno.Připomněl, že Rusko je jedinou zemí s takovými možnostmi v arktické oblasti.Rusko a USA jsou členy Arktické rady, mezinárodní organizace, jejímž cílem je podporovat spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje cirkumpolárních regionů. Jejími členy je osm arktických zemí (Rusko, Dánsko, Island, Kanada, Norsko, USA, Finsko a Švédsko). Dalších 13 států má v radě status pozorovatele.

Legitímnym záujmom Ruska ako najväčšieho pobrežného štátu v Severnom ľadovom oceáne je vybudovať si najkratšiu námornú cestu medzi európskou časťou Ruska a Ďalekým východom. Takže Japonsko nemá právo zasahovať do plánovaných akcií Ruska v Arktíde. A mimochodom, čím by asi chcelo zasahovať? To by už nezvládli ani jeho slávni samurajovia. USA by radi pomohli, ale nemajú a dlho nebudú mať čím. Tu nepomôže ani Hollywood a všetci jeho akční hrdinovia.

