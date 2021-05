https://cz.sputniknews.com/20210522/k-otazce-korenu-dnesni-snahy-o-revizi-dejin-prectete-si-projev-protektoratniho-politika-z-roku-1945-14573843.html

K otázce kořenů dnešní snahy o revizi dějin: přečtěte si projev protektorátního politika z roku 1945

Jeden z nejvýraznějších symbolů německé okupace a útlaku, protektorátní státní ministr Karl Hermann Frank, se na konci války snažil předat vedení Protektorátu... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

Sudetský Němec z Karlových Varů byl před 75 lety, 22. května 1946 popraven jako válečný zločinec, jenže jak upozorňuje Jan Zahradil, jeho myšlenkový odkaz žije dodnes. Nejlépe to podle něj lze pochopit po přečtení jeho posledního projevu k českému národu, proneseného 30. dubna 1945, kdy už bylo jasné, že to má Německo prohrané a spočítané. Pomůže si totiž uvědomit, kde mají své kořeny některé současné teze. „Najdeme v něm totiž některé argumenty, které v pozměněné podobě slýcháme v poslední době od různých historiků, politiků i aktivistů, pokoušejících se o jakousi revizi předválečného, válečného a poválečného období. A najdeme je (stále) i v dějepisné výbavě současných sudetoněmeckých spolků,“ uvedl Zahradil. Ton Franka podle poznámky Zahradila nebyl příliš agresivní, spíše smířlivý, ale opakuje „všechny tradiční útoky na předválečné Československo, na versailleský systém, na Beneše, na jeho exilovou reprezentaci“.V projevu například zaznělo:„Nelze popírat, že bez Mnichova a bez politiky státního prezidenta Dr. Háchy bylo by se stalo z českého státu východisko evropské války právě tak, jako potom na podzim 1939 stalo se jím Polsko. Země Čechy a Morava a český národ byly by bývaly postiženy všemi hrůzami války. Byly by vznikly největší krvavé oběti a nenahraditelné škody na kulturních statcích a majetku obyvatelstva. Zásluhou politiky Dr. Háchy byl český národ toho všeho ušetřen. České obyvatelstvo nebylo Říší povoláno k válečné službě a mohlo téměř v šesti letech nejtěžších ze všech válek klidně konat svou práci. Život ve městech a vesnicích Vaší domoviny nebyl porušen, česká kultura se vyvinula v některých oborech dokonce nad mírovou úroveň. Hospodářství Čech a Moravy dostalo nové podněty i mimo válečnou konjukturu. Současně převzalo četné sociální vymoženosti nacionálně-socialistické Říše,“ stálo v projevu Franka. Nejpozoruhodnější je ale podle Zahradila „drzost, s níž se náhle pokouší najít pro nacistické Německo novou historickou roli a postavit je do role zachránce ,Západu’ (a tedy i Čechů a Slováků) před nebezpečím sovětského bolševismu - ani zmínka o německé smlouvě se SSSR, která trvala až do roku 1941“. „Třebaže vojenská situace Říše se jeví v této chvíli málo utěšenou, přece její jedinečný boj za existenci Západu nebude politicky a před dějinami bez výsledku. Německý národ bude existovat i nadále a národ český zůstane jeho sousedem. Čím spravedlivěji budou obapolné zájmy vymezeny, tím bezpečněji se na dlouhou dobu utváří pokojný vývoj,“ říkal Frank.

