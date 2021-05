https://cz.sputniknews.com/20210522/kolaps-pravniho-statu-blaha-varuje-pred-ohrozenim-zivota-exsefa-naka-zuriana-14580610.html

„Kolaps právního státu!“ Blaha varuje před ohrožením života exšéfa NAKA Zuriana

„Kolaps právního státu!“ Blaha varuje před ohrožením života exšéfa NAKA Zuriana

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se obává, že bývalého ředitele Národní kriminální agentury (NAKA) Branislava Zuriana čeká stejný osud jako bývalého... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-22T23:42+0200

2021-05-22T23:42+0200

2021-05-22T23:42+0200

slovensko

igor matovič

milan lučanský

sis

eduard heger

naka

vydírání

ľuboš blaha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/848/73/8487345_0:140:1600:1040_1920x0_80_0_0_eee0a30b736df2419fdaecbd756a8baa.jpg

Inspekce ministerstva vnitra chtěla včera v Popradu zadržet šéfa Národní kriminální agentury (NAKA) Branislava Zuriana, který minulý týden odešel z funkce. Slovenskému Denníku N to potvrdil samotný Zurian, který je momentálně v zahraničí.Policie o případu oficiálně neinformovala, ale podle slovenských médií byl Zurian obviněn ze zneužití pravomocí veřejného činitele. „Vyšetřovatel se mnou nekomunikuje a nechce uvést důvod domovní prohlídky,“ uvedl exšéf NAKA. Zurian je podle vlastních slov připravený s vyšetřovatelem spolupracovat.Zurianovo trestní oznámeníPřipomeňme, že Zurian se postu šéfa NAKA vzdal před týdnem na vlastní žádost. Ve funkci byl od května 2019, kdy mu ji nabídl bývalý policejní prezident Milan Lučanský, který koncem roku spáchal ve vazbě sebevraždu. Zurian tvrdil, že ho nikdo nenutil odejít a bylo to jeho vlastní rozhodnutí. Přišlo to však dost nečekaně a shodou okolností pár měsíců poté, co proti němu vypovídal důstojník SIS Boris Beňa.V rozhovoru pro TV JOJ Zurian řekl, že Boris Beňa, který spolupracuje s policií při několika kauzách, mu měl říci, že jim expremiér Igor Matovič slíbil navýšení rozpočtu o 20 milionů eur, pokud vezmou dalšího kajícníka Ľudovíta Makóa.„Pokud to s tím souvisí, tak si myslím, že to souvisí s mým trestním oznámením, které tento týden zveřejnila média,“ dodal.V trestním oznámení, které Zurian podal tento týden, uváděl, co mu Beňa řekl. Že měl být barter bývalého premiéra Igora Matoviče s vedením Slovenské informační služby.To se podle bývalého šéfa NAKA dosud nestalo.Na vyjádření Zuriana již reagoval slovenský premiér Eduard Heger, který pro Noviny.sk uvedl, že toto tvrzení považuje za holý nesmysl a je připraven o tom vypovídat i před orgány činnými v trestním řízení.Reakce Ľuboše BlahyOpoziční poslanec Ľuboš Blaha ve svém facebookovém příspěvku poznamenal, že se pokus o zadržení Zuriana uskutečnil zrovna po jeho skandální výpovědi o Matovičovi a Hegerovi.Podle něj Zurian může klidně požádat o azyl, protože „po smrti Milana Lučanského a dalších mu ho v desítkách zemí světa určitě udělí“.

https://cz.sputniknews.com/20210521/omluvil-jsem-se-ruskemu-narodu-za-kroky-slovenske-vlady-poslanec-blaha-se-sesel-s-velvyslancem-rf-14568578.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

igor matovič, milan lučanský, sis, eduard heger, naka, vydírání, ľuboš blaha