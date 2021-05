https://cz.sputniknews.com/20210522/koprivova-promluvila-o-druhe-strane-tehotenstvi-14569198.html

Kopřivová promluvila o druhé straně těhotenství

Česká modelka Veronika Kopřivová zveřejnila na svém Instagramu novou fotku. Pózovala na ně ve spodním prádle, v příspěvku ale dotkla důležitého tématu – druhé... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

“Nenechte se zmást! Jsem to já, ale takhle krásně a sexy se opravdu necítim😅! Jedna věc je jak je to naše ženské tělo úžasné a co dokáže. Ovšem druhá věc je to jak “hrozně” se kolikrát během těhotenství cítíme,” uvedla na začátek svého komentáře.Podle jejích slov plno budoucích mamínek bojí říct nahlas, protože to často “schytá” nepochopitelnou reakcí. Ale modelka rozhodla se vyslovit a promluvit o své zkušenosti. Na závěr zeptala u svých fanoušku, jak to dopadlo u nich a připomněla že není nutné se bát těchto problémů. Fanoušky nezůstali stranou a sdělily své pocity. „Dvě těhotenství a obě hrůza, už nikdy,“ napsala michaela.habartova.„Citim se jak babina, a to jsem teprve v 28tt kycle o tom ani nemluvim, vstavani ze zidle a curani co pul hodiny je fakt super, nepripada mi to jako uplne nejkrasnejsi obdobi zeny,“ podpořila tamarecka_._veronikaf souhlasila: „Já poslední dva týdny před porodem probrecela 😂 a nenavidela všechny co říkali, že je to nejkrásnější období...“„Cítím se hrozne od pátého týdne a každodenní zvracení a starani se o ročního prcka mě dostává na kolena a ta únava, bože,“ vyjádřila se katka_zezulova.

