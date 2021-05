https://cz.sputniknews.com/20210522/naftogaz-podekoval-usa-za-nove-sankce-vuci-nord-stream-2-14577698.html

Naftogaz poděkoval USA za nové sankce vůči Nord Stream 2

Naftogaz poděkoval USA za nové sankce vůči Nord Stream 2

Ukrajinský Naftogaz je vděčný Spojeným státům za rozhodnutí o nových sankcích proti ruským organizacím a lodím v rámci projektu Nord Stream 2, prohlásil Maxim... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-22T19:29+0200

2021-05-22T19:29+0200

2021-05-22T19:29+0200

svět

nord stream 2

sankce

naftogaz

usa

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/424/17/4241762_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_7a993097a23b5bbc1030f3d555cf1215.jpg

„Národní akciová společnost vyjadřuje svou vděčnost a velmi vítá rozhodnutí amerického ministerstva financí, pokud jde o uvalení sankcí na čtyři společnosti a 13 lodí, které spolupracovaly při výstavbě Nord Stream 2,“ napsal na Facebooku. Naftogaz zároveň uvedl, že sankce se budou týkat i provozovatele Nord Stream 2.21. května americké ministerstvo financí zařadilo na sankční seznam dvě ruské společnosti a jednu instituci, spojené s výstavbou plynovodu Nord Stream 2.Omezení se týkají Mortransservisu, federální státní rozpočtové instituceNámořní záchranná služba a Samarského majetkového fondu tepelné energie, a také 13 plavidel, například lodě Akademik Čerskij, Baltický issledovatěl, Kapitán Beklemišev, Vladislav Strižov a Jurij Topčev. Poslední dvě lodě byly zařazeny do seznamu Specially Designated Nationals (SDN). Těm, kdo se na něm nachází, je zakázán vstup do Spojených států, jejich aktiva v zemi, pokud existují, musí být zablokována a je rovněž zakázáno s nimi provádět jakékoli obchody nebo transakce. Námořní záchranná služba byla zřízena ministerstvem dopravy a je podřízena Federální agentuře pro námořní a říční dopravu (Rosmorrečflot). Vlastní 10 plavidel na seznamu sankcí (zásobovací a podpůrná plavidla pomáhající při stavbě plynovodu). Podle údajů z rejstříku majitelů námořních lodí jsou lodě Jurij Topčev a Vladislav Strižov registrovány u společnosti Koksochimtrans, s.r.o, která byla již v roce 2016 zařazena do sankčního seznamu za poskytování spedičních služeb na Krymu.Ministerstvo financí USA zároveň povolilo veškerou spolupráci s Námořní záchrannou službou, která nesouvisí s Nord Stream 2.Od ledna 2021 je loď Akademik Čerskij pod správou kaliningradské společnosti Mortransservis, kterou založily tři fyzické osoby. Od dubna 2020 je majitelem lodě akciová společnost Samarský majetkový fond tepelné energie (STIF), která byla ve druhém čtvrtletí roku 2020 vyřazena ze skupiny Gazprom. Současní akcionáři STIF nejsou známí. Do začátku roku 2020 patřila loď Akademik Čerskij společnosti Gazprom a její provoz řídila dceřiná společnost Gazprom Flot.Administrativa Joe Bidena, tak jak slíbila, nezavedla sankce vůči společnosti Nord Stream 2 AG (provozovatel projektu) a jejímu generálnímu řediteli Matthiasu Warnigovi.

5

usa

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, sankce, naftogaz, usa, rusko, ukrajina