https://cz.sputniknews.com/20210522/novinarska-organizace-kritizuje-cernou-listinu-hradu-co-na-to-rika-mynar-ci-ovcacek-14575674.html

Novinářská organizace kritizuje černou listinu Hradu. Co na to říká Mynář či Ovčáček?

Novinářská organizace kritizuje černou listinu Hradu. Co na to říká Mynář či Ovčáček?

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) se nechal slyšet, že rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky (KPR) neposkytovat informace... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-22T16:07+0200

2021-05-22T16:07+0200

2021-05-22T16:07+0200

česko

vratislav mynář

pražský hrad

kancelář prezidenta republiky

jiří ovčáček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1190/06/11900649_0:79:960:619_1920x0_80_0_0_36cf38fc121bea3fc7e11726dff3ae8c.jpg

Uveďme, že daný výbor je proti diskriminaci médií a novinářů, která jim brání ve výkonu jejich profese. Stejně tak CZ IPI považuje za nepřijatelný takový postup především ze strany státních úřadů a dalších organizací, jejichž činnost je plně nebo částečně hrazena z peněz daňových poplatníků.Na webových stránkách výboru se také uvádí, že diskriminace při poskytování informací odporuje Ústavě ČR. V té se totiž uvádí, že „státní moc slouží všem občanům“. Za zmínku také stojí, že posláním této neziskové organizace, jež má status pozorovatele při OSN, UNESCO a Radě Evropy, je mimo jiné zajišťovat právní pomoc novinářům. IPI sdružuje vedoucí pracovníky médií, přední novináře a komentátory ze 120 zemí.Podobný názor jako IPI na tuto věc zastává také předseda Českého národního výboru IPI Michal Klíma. Myslí si totiž, že postup prezidentské kanceláře porušuje Ústavu ČR i Listinu základních práv a svobod.Vysvětlení MynářePokud jde o to, jak se k celé věci staví KPR, prezidentův kancléř Vratislav Mynář oznámil v pátek na webu Hradu uvedl, že kancelář nebude poskytovat jakékoli informace vybraným médiím. Tento postoj přitom vysvětlil bojem proti dezinformacím.Zmiňme, že opatření se týká týdeníku Respekt, serverů Seznam Zprávy a Deník N a pořadů České televize 168 hodin a Reportéři ČT. Podle Mynáře se některá média snaží „neseriózním a nestandardním způsobem získávat informace od pracovníků Kanceláře prezidenta republiky“, což ale zástupci zmíněných médií odmítají.To však není vše. Český národní výbor IPI si myslí, že nepřijatelný je i postup Dostihového spolku, který pořádá závod Velká pardubická. Tento spolek totiž nesouhlasil s udělením akreditace fotografovi ČTK Romanu Vondroušovi, jenž byl za své fotoreportáže z dostihového prostředí oceněn množstvím prestižních cen, včetně World Press Photo. Spolku se ale prý nelíbily jeho snímky, které ČTK vydala z loňských závodů. Za zmínku stojí, že spolek udělení akreditace na sobotní kvalifikační dostih ještě zváží, a to v případě, že agentura na závod nominuje jiného fotografa. To však vedení zpravodajství ČTK odmítá.Reakce Jiřího OvčáčkaNa celou kauzu na sociální síti reagoval také hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten promluvil o obraně svobody a demokracie a roli médií.Za svá slova si však mluvčí vysloužil vlnu kritiky. „Vám dočista hráblo...“ napsal jeden komentující.„Zoufalost tohoto tweetu je až úsměvná,“ zněla další reakce.

卐➕🗽〓Demokratický koloniální NATO imperialismus Podle USraelců je dezinformace něco špatného co hlavně provádí jejich nepřátelé. Na druhé straně jejich vlastní USraelská prolhaná propaganda a informační manipulace má být vnímána jako "pravda" a mít mozkovací úspěch, který by rádi dosahlá, jako všeobecné pevně namozkované mínění ovčanů. (Proto si i dosadili "Ovčáčka", který hned po Zemanovi provádí "ovčanskou" propagandu 🎃🎃). V každém dosavadním totalitním režimu bylo mozkování/mesiářství velmi podstatný režimový prostředek k ovládání masy. Historicky nejlegrační byla "božská víra", kde ovčanům bylo tehdejším režimem namozkováno, že existuje Bůh, zázraky, hříchy, nebe a peklo. Velký přelom mozkování pak dosáhl fašismus, když přišla televize a rádio. Dneska se nám snaží namozkovat "demokracii" a nepřátelství vůči Rusku a Číně, a že komunismus je svinstvo a kapitalismus bezva, a připravují další válku.. 14

Demokratická dezinformace 🙈🙉🙊 Mezi dezinformace patří i utajování a vůbec žádná informace. USraelci si zavedli nový druh vlády, kde naprosto vyčlenili občanské masy z účasti na mocenském rozhodování a kontroly země. Místo toho občané dostali podvodné a neškodné demokratické divadlo, kde mají mít pocit volby, vlivu a demokracie. Ovčané mají ale jenom hlavní funci makat a vytvářet hodnoty pro provozovatele režimu. Demokratické volby jsou jenom neškodná šaškárna, aby ovčané měli na co věřit a mít pocit volební svobody. Opravdové vládce občané už ani vůbec neznají, protože stínová židovská vláda všechno ovládá a bankovním dohledem a penězmi všechno určuje a kontroluje. Takové mocenské a kontrolní systémy proto i nikdy nejsou součástí nějakých veřejných volebních možností, zrovna jako právo a vojsko, kde si ten režim zásadně bezvolebně dosazuje vlastní svině. A to nemluvím jenom o ČR, ale o všeobecné struktuře té celé kapitalistické USraelské říše.🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎👎👎👎🤮🚾 12

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vratislav mynář, pražský hrad, kancelář prezidenta republiky, jiří ovčáček