https://cz.sputniknews.com/20210522/odbornik-zhodnotil-nove-americke-sankce-proti-nord-stream-2-14575066.html

Odborník zhodnotil nové americké sankce proti Nord Stream 2

Odborník zhodnotil nové americké sankce proti Nord Stream 2

Nové sankce USA proti ruským lodím a organizacím, které se podílejí na projektu Nord Stream 2, mohou ovlivnit realizaci projektu, protože mohou zkomplikovat... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-22T18:37+0200

2021-05-22T18:37+0200

2021-05-22T18:37+0200

svět

nord stream 2

expert

sankce

plyn

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/13113664_0:89:2976:1763_1920x0_80_0_0_41b006d48cae8ade5c5285b2f50f5de8.jpg

Americké ministerstvo financí dříve oznámilo, že USA zavedly sankce proti ruským organizacím a lodím, které se účastní projektu Nord Stream 2. Přitom USA povolily operace s Mořskou záchrannou službou RF, která se dostala na sankční seznam nesouvisející s výstavbou plynovodů Turecký proud a Nord Stream 2.„Sankce mohou samozřejmě ovlivnit realizaci projektu. Za prvé skutečnost, že jsou uvalovány na organizace a společnosti, znamená, že bude kvůli nim zkomplikována určitá finanční součinnost. Ať už se nám to líbí či nelíbí, je to tak. Za druhé. Zavádějí se sankce proti lodím, což poskytuje celé řadě zemí – spojencům USA právní důvod k odmítnutí přístupu do svých přístavů. A tuto hrozbu musíme také mít na zřeteli,“ řekl Feněnko. Jak vysvětlil odborník, jsou nové americké sankce svého druhu pozvánkou Washingtonu zemím severní Evropy, aby odmítaly ruským lodím právo vplutí do územních vod pod záminkou, že „jste přece pod sankcemi“.A konečně třetí okamžik. Zkomplikuje to podepsání nových dohod mezi ruskými společnostmi, proti nimž byly sankce zavedeny, a členskými zeměmi EU. Nebylo to sice řečeno přímo, Američané ale doufají, že Evropané budou následovat jejich příkladu. Je to zcela logické. To je další dějství boje proti projektu Nord Stream 2,“ zdůraznil Feněnko.Domnívá se rovněž, že máme očekávat schůzku předáků obou zemí v budoucnu, avšak vzhledem k této situaci můžeme sotva očekávat dosažení jakýchsi dohod. „Nás znovu klame ten náš ruský sen, že prý bude schůzka prezidentů a ti se na něčem dohodnou. To je u nás jako leitmotiv – sen o takové schůzce, o takové dohodě. Schůzka bude, ale, jak nám naznačují Američané, sotva bude nějaká dohoda,“ dodal Feněnko. Jak podotklo Ministerstvo financí USA, sankce byly zavedeny mj. proti Mořské záchranné službě, Mortransservisu, Samarskému majetkovému fondu tepelné energetiky a Koksochimtransu. Sankce se dotkly 13 lodí, mj. Lodí Akademik Čerskij, Baltijskij issledovatěl, Spasatěl Karev, Jurij Topčev, Vladislav Strižov, Artemis Offshore, Bachtěmir, Finval, Kapitán Beklemišev, Murman, Narval, Sivuč a Umka.MZV USA již dříve prohlásilo, že sankce platí také pro společnost Nord Stream 2 AG, která plynovod staví, Američané je ale odmítli realizovat s odvoláním na národní bezpečnost. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uznala, že teď bude těžké zastavit výstavbu plynovodu.

Hanick Největší zločinec planety Země USA už nemusí v budoucnu nic prohlašovat. Nenávist světa vůči USA už nebude jen proti státu, ale může se zvrhnout i proti Američanům. 22

4

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, expert, sankce, plyn, usa