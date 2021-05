https://cz.sputniknews.com/20210522/ode-dneska-do-stredy-se-pres-uzemi-ceska-presunou-tri-konvoje-armady-usa---14572374.html

Ode dneška do středy se přes území Česka přesunou tři konvoje armády USA

Ode dneška do středy se přes území Česka přesunou tři konvoje armády USA

Dnes projedou Českou republikou američtí vojáci, kteří směřují z Německa na Slovensko a poté do Maďarska na mezinárodní cvičení NATO. Americký konvoj čítající... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-22T11:31+0200

2021-05-22T11:31+0200

2021-05-22T11:31+0200

vojenská cvičení

nato

česko

jednotky

vojenská technika

konvoj

vojáci

česká republika

armáda

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/17/38/173898_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_f597e333cd085950fdbb6f865381f8c8.jpg

„Přesuny jsou plánovány v pozdních večerních až brzkých ranních hodinách,“ řekla Právu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.Vše bude rozděleno do tří konvojů. Přitom žádný konvoj nebude pobývat na území státu déle než 48 hodin. První část dnes v sobotu večer překročí hraniční přechod Rozvadov, pak bude pokračovat po D5 k Praze a napojí se na D1, kdy pak nad ránem dorazí do Rančířova na Jihlavsku, kde ve vybudovaném českém táboře budou vojáci odpočívat. V něm může přespat 300 lidí. Američtí vojáci však budou Českem projíždět v menších skupinách s přibližně hodinovým rozestupem, proto se v táboře budou postupně střídat. Druhý den pak vyrazí do Břeclavi, kde Českou republiku opustí.Podle slov Dvořákové budou jednotky rozděleny do tří konvojů po třech až čtyřech skupinách. „V každé skupině bude od 10 do dvaceti kusů kolové techniky. Každý konvoj na území ČR stráví maximálně 48 hodin a bude přejíždět s denním odstupem,“ řekla mluvčí.V uvedeném táboře jsou kromě jiného připravené jídelny a hygienické kontejnery s toaletami. Je v něm počítáno i s protipandemickými opatřeními. V táboře jsou dva stany pro izolaci covid pozitivních, kolem nich stojí mobilní kovové ploty. Všichni američtí vojáci budou před cestou testováni. Většina z nich je ale podle mluvčí očkována proti covidu.Jak uvedla Armáda České republiky, bude americkým jednotkám poskytnuta logistická podpora.Návrat amerických konvojů do Německa je naplánován po stejné trase od 12. do 16. června.Podle slov zástupců armády má cvičení Saber Guardian 2021 v Maďarsku prověřit připravenost a součinnost mezi aliančními a partnerskými armádami a armádou Spojených států. Cvičení se údajně zúčastní téměř 13,5 tisíce vojáků z 16 různých zemí. Česká republika se přitom cvičení účastní jako tranzitní země logistickou podporou.

https://cz.sputniknews.com/20210521/rusko-a-cina-to-necekaly-v-usa-byla-vytvorena-tajna-armada-14563649.html

skylla nachystat vlajky a třepetalky a svazačky pekarové kupředu...českem projíždí stateční čestní chrabří hrdinní us vojáci bojovníci od My Lai. a běda vám jestli na ně vystrčíte holou řit! běda vám! 2569

maxx048 výraz troll je anglosaské synonymum pre neohrabanosť. A to tu vidím častejšie u usanalistov, kedže v materskej krajine je 20 % analfabetov a 50 % nedokáže porozumieť čítanému. Dnešní mladí už nevedia dobre písať, iba ak tlačeným. Nech žije negramotná Amerika. Preboha , len nevypínajte Google, svet by zrazu klesol na úroveň inteligentnejších opíc, používajúcich opičiu angličtinu. Ako niekto môže veriť rase, ktorej jazyk inak píše a inak hovorí !! Anglosas má klamstvo v genoch. 1903

42

česká republika

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vojenská cvičení, nato, jednotky, vojenská technika, konvoj, vojáci, česká republika, armáda, usa