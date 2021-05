Pavel Durov smazal svůj účet na Facebooku

https://cz.sputniknews.com/20210522/pavel-durov-smazal-svuj-ucet-na-facebooku-14570174.html

Zakladatel messangeru Telegram a Pavel Durov odstranil svůj účet na sociální síti Facebook.

Durov svůj odchod ze sociální sítě nijak nekomentoval. Přitom jeho profil na Instagramu, který vlastní Facebook, je stále k dispozici.Miliardář společnost opakovaně kritizoval, a to i kvůli problémům s bezpečností. Podle Durova WhatsApp, který patří daní společnosti, nechrání zprávy uživatelů a sleduje jejich fotografie a zprávy. Podle ruského podnikatele problém spočívá právě v politice Facebooku.V lednu společnost WhatsApp aktualizovala svou uživatelskou smlouvu tak, aby obsahovala ustanovení o předávání osobních údajů korporaci Facebook. Později došlo k odložení implementace aktualizace kvůli negativní reakci uživatelů. V této souvislosti se počet účtů na Telegramu prudce zvýšil: v prvním lednovém týdnu počet aktivních uživatelů messengeru přesáhl 500 milionů měsíčně.V lednu se Durov zmínil o budoucích možnostech přenesení dat z jiných aplikací do messengeru Telegram. Přislíbil, že možnost přenášet svá vylepšení získají všichni vývojáři.Telegram již dříve přidal funkci přenosu chatů z jiných messengerů. Do Telegramu je možné přesouvat chaty z jiných aplikací určených pro odesílání zpráv, například WhatsApp, Line, KakaoTalk. Durov na svém telegramovém kanálu uvedl, že tato funkce umožní uživatelům šetřit místo na disku a vyhodit z hlavy zálohování nebo problémy při výměně zařízení.Údaje je možné přenést do určeného telegramového chatu. Zprávy se umístí ve spodní části určeného chatu, přičemž datum, kdy byly zprávy odeslány, se zachová. Zkráceně to znamená, že chat z aplikace WhatsApp se v podobě jednoho bloku zařadí na konec telegramového chatu. Podle slov Durova vývojáři již tehdy pracovali na tom, aby byly zprávy přenesené z jiných aplikací seřazeny v jedné časové ose s chatem v Telegramu. To bude možné v případě, že telegramový chat, do kterého budou importována data, nebude obsahovat více než 100 zpráv.

