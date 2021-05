https://cz.sputniknews.com/20210522/polaci-chystaji-blokadu-hranicniho-prechodu-s-ceskem-duvodem-je-nesouhlas-se-zakazem-tezby-v-turowe-14579175.html

Poláci chystají blokádu hraničního přechodu s Českem. Důvodem je nesouhlas se zákazem těžby v Turówě

Poláci chystají blokádu hraničního přechodu s Českem. Důvodem je nesouhlas se zákazem těžby v Turówě

Rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie o zákazu těžby v uhelném dole Turów pobouřilo polskou stranu. Organizace Ruce pryč od Turówa v souvislosti s tím... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve polská vláda dala jasně najevo, že nehodlá plnit nařízení Soudního dvoru Evropské unie týkající se zákazu těžby uhlí v dole Turów. Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého tato otázka spadá do tématu energetické bezpečnosti Polska, což znamená, že Soud EU neměl dostatečné pravomoci, aby zasahoval do tohoto sporu.Svůj protest chtějí vyjádřit i členové organizace Ruce pryč od Turówa, jejíž vedení nyní svolává blokádu hraničního přechodu mezi Českem a Polskem, k němuž má podle plánů organizátorů dojít v úterý 25. května. Připomeňme, že již v březnu daná organizace uspořádala protest poblíž česko-polské hranice, kdy desítky polských aut způsobily několika kilometrovou zácpu kamionů.Rozhodnutí evropského souduVčera Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že Polsko musí okamžitě pozastavit těžbu v uhelném dole Turów. Zákaz těžby bude platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu. Pokračování těžby do finálního verdiktu by dle soudu mohlo mít negativní dopad na životní prostředí i zdraví. Čeští politici to považují za první vítězství.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek neskrýval radost z rozhodnutí soudu. „Skvělá zpráva. Soudní dvůr na základě návrhu České republiky nařídil Polsku bezodkladně pozastavit těžbu uhlí v dole Turów do doby meritorního rozhodnutí! Díky za spolupráci ministrovi životního prostředí,“ uvedl.České úřadyse na unijní soud obrátily se žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje.Reakce PolskaJak již bylo zmíněno, Polsko se proti rozhodnutí evropského soudu důrazně ohradilo a hodlá i nadále pokračovat v těžbě uhlí v dole Turów.Zmínil přitom, že „rozhodnutí soudu je bezprecedentní a protiřečí základním principům fungování EU, a že přijatá opatření jsou nepatřičná“.Dodal také, že důl Turów zajišťuje mezi 4 % až 7 % výroby elektrické energie v Polsku. „Na stabilní činnosti závisí možnost fungování polských domů, škol, nemocnic a podniků. Jeho stabilní činnost ovlivňuje bezpečnost, zdraví a životy milionů polských občanů. Na něm závisí normální život občanů naší země,“ řekl předseda polské vlády.

PEPlCZEK Už nás zase napadnou? I tenkrát byli rychlejší než Hitler. 49

