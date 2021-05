https://cz.sputniknews.com/20210522/pujde-ano-ve-strednich-cechach-do-voleb-v-cele-s-babisem-rozhodne-o-tom-celostatni-vybor-14578721.html

Půjde ANO ve středních Čechách do voleb v čele s Babišem? Rozhodne o tom celostátní výbor

Půjde ANO ve středních Čechách do voleb v čele s Babišem? Rozhodne o tom celostátní výbor

Sněm krajské organizace hnutí ANO v Lysé nad Labem rozhodl, že stranu ve středních Čechách znovu povede do sněmovních voleb jeho předseda a premiér Andrej... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že Andrej Babiš byl v čele středočeské kandidátky v minulých volbách před čtyřmi lety. Pokud by to platilo i letos, utkal by se například s lídrem ODS Janem Skopečkem, který povede koaliční kandidátku Spolu, nebo předsedou STAN Vítem Rakušanem, jenž bude v kraji volební jedničkou STAN a Pirátů.Do kandidátky ale ještě může zasáhnout celostátní výbor hnutí. Stále tak není vyloučeno, že Babiš nakonec bude kandidovat v Ústeckém kraji proti šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi, jak se spekuluje v médiích.Delegáti rovněž zvolili novou předsedkyni krajské organizace. Jaroslavu Pokornou Jermanovou nahradí středočeská a nymburská zastupitelka Adriena Gabrielová. Dotyčná upozornila, že středočeskou kandidátku ANO s Babišem musí potvrdit celostátní výbor.Zda bude Babiš skutečně lídrem ve středních Čechách, nebo dá přednost Ústeckému kraji, tak podle nové předsedkyně není stoprocentně jasné. „Ani my, členové, to nevíme,“ uvedla Gabrielová s tím, že slyšela o obou variantách.Babiš se dnešního krajského sněmu nezúčastnil. ČTK posléze premiér poskytl vyjádření, v němž uvedl, že návrh vést středočeskou kandidátku považuje za logický.Zmiňme, že dříve v roce 2013 Babiš kandidoval na prvním místě pražské kandidátky, za středočeskou byl zvolen o čtyři roky později.Uveďme, že bývalá hejtmanka Pokorná Jermanová už dříve avizovala, že na sněmu nebude obhajovat funkci krajské předsedkyně ANO. Téměř po osmi letech podle ní nastal čas na změnu. Nadále je oblastní předsedkyní v Benešově a celostátní místopředsedkyní ANO. Kromě toho působí i jako krajská a benešovská zastupitelka.Babiš neuspěje, věří lídři stranLídři stran ve středních Čechách věří, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v podzimních sněmovních volbách v jejich kraji neuspěje. Podle šéfa STAN Víta Rakušana by prohrál, i kdyby kandidoval v Ústeckém kraji. Lídr ODS Jan Skopeček řekl, že udělá vše pro to, aby jím vedená kandidátka Spolu uspěla a byla umožněna změna vlády a premiéra.Podle Rakušana čeká Babiše prohra ve středních Čechách a čekala by ho i v Ústeckém kraji.

