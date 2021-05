https://cz.sputniknews.com/20210522/rakousky-ministr-zahranici-tvrdi-ze-eu-chce-dialog-s-ruskem-14575509.html

Rakouský ministr zahraničí tvrdí, že EU chce dialog s Ruskem

Rakouský ministr zahraničí tvrdí, že EU chce dialog s Ruskem

Rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg uvedl, že Evropská unie chce dialog s Ruskem, ale Moskva o to v současné době neprojevuje zájem. 22.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-22T22:53+0200

2021-05-22T22:53+0200

2021-05-22T22:53+0200

svět

diplomatické vztahy

vztahy

eu

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/863/23/8632305_0:55:3447:1993_1920x0_80_0_0_2121ce2cb2956334d10816826875c545.jpg

Podle slov ministra jsou nyní vztahy mezi Ruskem a EU „napjaté a zatížené“.„EU chce dialog, chce kanály dialogu,“ uvedl Schallenberg v rozhovoru pro rakouskou rozhlasovou stanici Ö1. Na otázku moderátora, zda má Moskva o to zájem, odpověděl ministr: „Teď ne“.Rakouský ministr zahraničí zároveň zaznamenal řadu oblastí, v nichž Moskva a Brusel „chtějí a musí spolupracovat“. „Klíčová slova: klima, energie,“ řekl Schallenberg.Agentura DPA předtím v tentýž den informovala, že zpráva o vztazích s Ruskem má být předložena na červnovém summitu. Podle agentury to však obecně nebude mít za následek změnu ve vztahu Bruselu vůči Moskvě.21. května ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Ruská federace je ochotna se přátelit se Západem pouze s pocitem vlastní důstojnosti. Podle něj Rusko nebude moci přejít k přátelství a současně ignorovat své vlastní tradice.Dne 16. května vytvořil Evropský parlament návrh zprávy, která definuje hlavní zásady vztahů s Ruskem. Podle jejího textu se evropští politici domnívají, že by v zemi měla být vybudována „demokratická společnost“, která by byla schopná odolávat „ruskojazyčné propagandě“. Zároveň se uvádí, že pokud bude Rusko pokračovat ve svých údajně agresivních akcích, měl by Brusel uvažovat o odpojení země od platebního systému SWIFT.Koncem dubna Borrell uvedl, že i přes neshody s ruskou stranou musí EU ponechat kanály pro dialog s ní otevřené. Podle něj jsou vztahy s Ruskou federací v současné chvíli na historicky nízké úrovni.Elon Musk se vyslovil pro posílení dialogu mezi Ruskem a Spojenými státyVčera americký miliardář Elon Musk, šéf společností SpaceX a Tesla hovořil o posílení dialogu v oblasti technologií mezi zeměmi, když odpovídal na otázky během projevu na ruském maratonu Nové znalosti prostřednictvím videomostu.„Tady (v Rusku) je spousta nadaných lidí a energie. Myslím, že by měl existovat větší dialog mezi Ruskem a USA. Peskov navrhl, abych to udělal, a já jsem souhlasil. Myslím, že je skvělé, že navazujeme kontakt. Rusko má velmi kreativní historii v oblasti technologií, obdivuji úspěchy sovětských raket,“ odpověděl Musk na otázku, proč se rozhodl akce zúčastnit.Maraton Nové znalosti byl zahájen ve čtvrtek v Moskvě a bude probíhat souběžně v Petrohradě, Soči, Kazani, Nižním Novgorodu, Vladivostoku, Kaliningradu a Novosibirsku. Program fóra zahrnuje následující oblasti: znalosti, historie a kultura, sport, IT, průmysl, věda a technologie. Podle údajů organizátorů bude během maratonu vystupovat asi 150 účastníků.

1

eu

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomatické vztahy, vztahy, eu, rusko