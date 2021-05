https://cz.sputniknews.com/20210522/tynus-tresnickova-sla-s-kuzi-na-trh-ukazala-se-nenaliceni-a-promluvila-o-jizvach-14573460.html

Týnuš Třešničková šla s kůží na trh: Ukázala se nenalíčení a promluvila o jizvách

Týnuš Třešničková šla s kůží na trh: Ukázala se nenalíčení a promluvila o jizvách

Jestli má někdo odvahu, pak je to bezpochyby youtuberka Kristýna Třešňáková, známá pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Pětadvacetiletá kráska, která si... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-22T14:04+0200

2021-05-22T14:04+0200

2021-05-22T14:04+0200

celebrity

týnuš třešničková

video

popáleniny

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/651/26/6512661_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_7eab0d632895c3606bfd8cae5dec155c.jpg

Připomeňme, že Třešničková byla před dva a půl rokem popálena ve známém tureckém baru při ohnivé show. Vše se stalo sice nešťastnou náhodou, ale influencerka si nese následky dodnes. Nyní se rozhodla, že půjde s kůží na trh. Vzhledem k tomu, že denně dostává na své jizvy a na svůj vzhled spoustu otázek, natočila odvážné video, ve kterém odpovídá na nejčastější dotazy. Navíc se před kamerou objevila zcela nenalíčená, a tak mohli fanoušci na vlastní oči vidět, jak teď vypadá její tvář bez make-upu.Týnuš ve videu uvedla, že měla popáleniny druhého a třetího stupně. Prozradila také, že jsou její jizvy už zahojené, i tak se jich ale nezbaví. Lidé si totiž mysleli, že jizvy zmizí nebo, že jdou odstranit.Spoustu fanoušků pak zajímalo, zda ji tyto jizvy ještě bolí. „Vím,že to možná vypadá bolestivě. A bolestivé to rozhodně bylo, když se vám to zranění stane a když si to léčíte. Každopádně, jizvy jako takové, které jsou zahojené, nebolí,“ poznamenala.Odpovídala také na to, zda jizvám nevadí make-up či sluníčko, případně, jestli se může opalovat.Často se opakoval také dotaz, jak to vše Třešničková zvládá psychicky. Rozhodně to totiž neměla lehké. I pro ni je totiž, jako pro každou ženu, vzhled velmi důležitý.Poté, co Týnuš video publikovala, se setkala s milými odezvami. Lidé ji za její odvahu velmi chválili.A podobně se vyjadřovali i další lidé: „Tohle video působí nejupřímněji ze všech videí na tvém kanále. Tím, jak ses ukázala bez make-upu, ale taky třeba tónem hlasu. Líbíš se mi tak mnohem mnohem víc.“Lidé s podobným osudem jí pak děkovali za to, že šíří osvětu a poznamenávali, že i díky ní dokázali své jizvy přijmout.Týnuš TřešničkováKristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 449 tisíc sledujících.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

týnuš třešničková, video, popáleniny, instagram