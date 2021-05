https://cz.sputniknews.com/20210522/vachatova-o-covidovych-pasech-delat-z-lidi-obcany-1-a-2-kategorie-neni-soucasti-normalniho-sveta--14579848.html

Vachatová o covidových pasech: Dělat z lidí občany 1. a 2. kategorie není součástí normálního světa

Vachatová o covidových pasech: Dělat z lidí občany 1. a 2. kategorie není součástí normálního světa

Česká politička a jedna z hlavních tváří hnutí Trikolóra Natálie Vachatová se na svém facebookovém účtu vyslovila k tématu covidových pasů, které hodlá... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

Vachatová začala své povídání tím, že zmínila firmu Semantic Visions, která dle ní stojí za mnoha pofidérními projekty s pochybnými výstupy.Dotyčná tak pokračovala tím, že také současná česká eurokomisařka Věra Jourová ještě letos v lednu hlásala, že žádné covidové pasy nejsou na pořadu dne. Vysvětlovala to tím, že prý nejde zvýhodňovat jedny, a znevýhodňovat neočkované. Není tomu ale tak.I v další části textu politička bez jakýchkoli servítek vyjádřila svůj názor na celou věc: „Covidpasy nejsou součástí normálního světa, omezovat svobodu projevu není součástí normálního světa, dělat z lidí občany první a druhé kategorie není součástí normálního světa.“V neposlední řadě promluvila o tom, že se nyní covidové pasy opravdu zavádí.Reakce na sociální sítiA jak na slova Vachatové reagovali uživatelé sociální sítě? Spousta z nich s ní souhlasila.„Všechny „dezinformace“ včerejška se postupně stávají pravdou, bohužel. Mně toho smazali tolik, že škoda slov,“ uvedl další komentující.EU a covidové pasyPřipomeňme, že v Evropském parlamentu počítají s tím, že digitální covidový pas začne v Evropské unii platit od 1. července. Na tiskové konferenci to včera oznámil vyjednavač ze strany Evropského parlamentu pro covidový pas, předseda výboru pro občanské svobody Juan Fernando López Aquilar.Lidé v EU by tak mohli mít usnadněno cestování o prázdninách. Pro držitele podobného certifikátu by země EU neměly zavádět dodatečné podmínky. Covidový pas by měl obsahovat minimální nutné množství osobních údajů a nebude nutnou podmínkou pro cesty přes hranice, cestování má pouze usnadnit.

