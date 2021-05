https://cz.sputniknews.com/20210522/vedci-varovali-pred-prichodem-extremniho-kosmickeho-pocasi-14566122.html

Vědci varovali před příchodem „extrémního“ kosmického počasí

Vědci varovali před příchodem „extrémního“ kosmického počasí

Portál Naked Science s odkazem na britské vědce poukázal na skutečnost, že nejvíce nebezpečné kosmické počasí probíhá na konci lichých a začátku sudých cyklů... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-22T06:15+0200

2021-05-22T06:15+0200

2021-05-22T06:15+0200

svět

nasa

kosmonauté

měsíc

rakety

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/607/54/6075475_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_22f68d1eeb8205da721cc3d4dec2aac1.jpg

Sluneční aktivita definuje stav svého okolního prostoru. Mění proudy částic, vyvolává všemožné geomagnetické efekty na orbitě okolo Země. Toto „kosmické počasí“ může mít vliv na činnost vesmírných satelitů a být vážným problémem pro zdraví kosmonautů a další zařízení, píše portál s odkazem na závěry vědců publikované na portálu Solar Physics.Skupina vědců okolo Mathewa Owense analyzovala archivní informace o aktivitě Slunce a chování globálního magnetického pólu Země v průběhu posledních 150 let. Cykly dosahují svého maxima po 11 letech, a jsou tím silnější, čím silnější je sám cyklus. Kromě toho se podařilo zjistit, že silné geomagnetické bouřky a další extrémní projevy kosmického počasí jsou k vidění častěji v počáteční fázi sudých slunečních cyklů.„Tato zjištění mohou mít vliv na misi NASA Artemis, v jejímž rámci se na rok 2024 plánuje přistání lidí na Měsíci, přestože let může být odložen až na konec 20. let,“ říkají vědci a dodávají: „Připravované mise by pravděpodobně bylo potřeba urychlit, aby bylo možné vyhnout se periodě extrémního kosmického počasí.“Podle nových informací začnou nejvíce nebezpečné události probíhat přibližně od roku 2025 a budou trvat až do začátku 30. let, až do první fáze příštího cyklu. V této době kosmické lety za hranice orbity Země se stanou velmi nebezpečnými z pohledu lidského zdraví. Vědci proto upozorňují na to, že projekt Artemis by měl být ve světle těchto poznatků urychlen.Urychlení projektu by však mohlo vytvořit rizika pro bezpečnost kosmonautů, jež by mohla překonávat nebezpečí vznikající kvůli Sluneční aktivitě.Program Artemis„Během programu Artemis NASA přistane s první ženou a prvním barevným člověkem na Měsíci, použije inovativní technologie, aby prozkoumala více měsíčního prostoru než kdy dříve. Budeme spolupracovat s našimi komerčními a mezinárodními partnery a založíme poprvé v historii udržitelný průzkum. Poté, použijeme, co jsme se naučili na Měsíci a v jeho okolí, abychom udělali další obrovský skok – poslali astronauty na Mars,“ píše NASA na svých stránkách o programu přistání na Měsíci.

https://cz.sputniknews.com/20210521/supermasivni-cerna-dira-prekvapila-vedce-nemoznym-jevem-14559496.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nasa, kosmonauté, měsíc, rakety