Z Nikol Štíbrové je vdaná paní. Praštila do toho pouhý měsíc před porodem

Z Nikol Štíbrové je vdaná paní. Praštila do toho pouhý měsíc před porodem

22.05.2021

2021-05-22T17:13+0200

2021-05-22T17:13+0200

2021-05-22T17:13+0200

Jen málokdo by čekal, že se Nikol Štíbrová ještě před narozením druhého syna pochlubí fotografií ve svatebních šatech. Nemožné se však stalo skutečností a Nikol s Petrem do toho opravdu praštili.Takovou zprávu však mnozí nečekali, protože ještě před pár týdny Nikol mluvila jinak. Zřejmě chtěla své fanoušky zmást.V jednom z rozhovorů se také nechala slyšet, že si na svatby zrovna moc nepotrpí a uznala, že asi není „svatební typ“.Připomeňme, že Nikol řekla „ANO“ svému partnerovi a dlouholetému kamarádovi Petru Leitgebovi. Ten ji loni v prosinci požádal o ruku a po novém roce se objevily zprávy, že pár čeká prvního společného potomka. Syn by se jim měl narodit již v červnu.Reakce na sociální sítiNikol tímto krokem překvapila nejen své fanoušky, ale také kolegy a známé z branže. Ti novomanželům okamžitě psali milé komentáře a gratulovali jim ke sňatku.Radost z novomanželů měla i zpěvačka Ewa Farna: „Velká gratulace! Je super, že jste do toho šli. Užijte si ten nádherný den!“Z řad známých osobností se s gratulací přidali také modelka Renata Langmannová, herečky Aňa Geislerová a Ester Geislerová, modelka Alena Šeredová, herečka Jitka Schneiderová, herec Aleš Háma, modelka Eliška Bučková, moderátor Honza Musil, herečka Jana Plodková, modelka Aneta Vignerová a mnozí další.„Ufff, tak tomu se říká za 5 min 12. Každopádně gratuluji,“ bavili se někteří neobvyklým načasováním.Lidé však byli touto novinkou potěšeni a páru přáli, ať jim láska vydrží na celý život.„Gratulace. Ať je to na zbytek života, ať zvládáte každou životní situaci a hlavně, ať je ve Vašem společném životě více štěstí než starostí,“ uváděli.Fanoušky zajímalo i to, proč na fotkách není hereččin prvorozený syn Mathias. „A kde je družička Mates?“ ptali se. Nikol ŠtíbrováNikol Štíbrová je známá česká herečka. Známá se stala například díky své roli Karolíny v seriálu Pojišťovna štěstí. Společně s Kateřinou Brožovou moderovala také přímý přenos vyhlašování cen Anno 2007. V roce 2019 nazpívala píseň k filmu Příliš osobní známost, a to společně se slovenskou kapelou IMT Smile, v minulém roce nazpívala píseň Dej si roušku se zpěvákem Mirai. V současné době tvoří trio 3v1 s Martinou Pártlovou a Veronikou Arichtevou. V roce 2017 získala cenu za Instagram roku a v tom stejném roce se jí také narodil syn Mathias. Chlapečka porodila tehdejšímu příteli Martinovi Kynclovi, se kterým byla i zasnoubená. Pár se však v létě 2018 rozešel a na svatbu nikdy nedošlo. Nyní je šťastně zadaná a vdaná za Petra Leitgeba, s nímž čeká druhé dítě.

