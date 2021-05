https://cz.sputniknews.com/20210522/zdenku-zacnete-tady-a-vsichni-zatleskaji-udzenija-navrhla-koho-by-mel-hrib-propustit-14574153.html

„Zdeňku, začněte tady a všichni zatleskají.“ Udženija navrhla, koho by měl Hřib propustit

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek prohlásil, že vedení hlavního města letos plánuje propustit desetinu magistrátních úředníků. Podle jeho slov... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

Hřib se v týdnu nechal slyšet, že propouštění již začalo, přičemž je patrný jistý odpor.V souvislosti s tím primátor Prahy vysvětlil, že rozpočet metropole přišel v důsledku koronavirové pandemie až o sedm miliard korun a další dvě a půl miliardy ročně jej stály státem schválené daňové úpravy, což už bude natrvalo. Rozpočet Prahy přitom v tomto roce počítá s příjmy a výdaji 87,8 miliardy Kč, což je meziročně mírně více.K věci dodal, že je potřeba některé věci inovovat a za stejné peníze dělat víc. Dotyčný si navíc uvědomuje ambicióznost plánu na zeštíhlení úřadu, ale poznamenává, že se jedná o nutný krok. Následně Hřib promluvil i o tom, zda bude v příštích letech potřeba postavit novou budovu magistrátu tak, jak je již dlouhou dobu v plánu. Tuto otázku totiž vzhledem ke snížení počtu úředníků a pandemií zvýrazněnou možnost práce z domova považuje za diskutabilní. Zmiňme, že až do roku 2028 má město pronajatý Škodův palác v Jungmannově ulici, kde sídlí větší část úředníků. Primátor si nyní myslí, že po skončení smlouvy by hlavní město mohlo zaměstnance rozmístit do budov, které již vlastní. Dále přišla řeč na dlouhodobé investice, které navrhuje klimatický plán města, jenž bude příští týden schvalovat zastupitelstvo. I tyto investice by měly jistým způsobem přispět ke snižování běžných výdajů, míní Hřib.Reakce UdženijiK celé věci se následně začali vyjadřovat někteří politici. Například zastupitelka hlavního města Alexandra Udženija (ODS) měla na Hřibova slova jasný názor, o který se podělila na sociální síti.Nicméně, dotyčná se nesetkala jen se souhlasnými a pozitivními reakcemi, ale také s kritikou. Lidé jí vzkazovali, že sama „káže vodu a pije víno“.A další se přidávali: „Jako členka ODS psát o trafikách… Vy byste se měli nejdříve vrátit na zem z té hrušky, na kterou jste se dostali s 10 % v průzkumech…“

