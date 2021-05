https://cz.sputniknews.com/20210522/zemrela-sociolozka-a-signatarka-charty-77-jirina-siklova-bylo-ji-85-let-14580360.html

Zemřela socioložka a signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová. Bylo jí 85 let

Zemřela socioložka a signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová. Bylo jí 85 let

Dnes, v sobotu 22. května, večer se objevila informace o tom, že ve ve věku 85 let zemřela socioložka Jiřina Šiklová. Smutnou zprávu již médiím potvrdil její... 22.05.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že Šiklová byla známá česká socioložka, publicistka, spisovatelka, která se proslavila i svou angažovaností v gender studies a politice. Dotyčný vystudovala historii a filozofii a stála také u založení Katedry sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Za zmínku stojí i to, že v letech 1956-1969 byla členkou KSČ. Poté, co vystoupila ze strany, nastaly problémy. Šiklová byla propuštěna z univerzity a nemohla se věnovat vědecké práci. V té době tak pracovala jako uklízečka, pokračovala v samostudiu a poskytovala konzultace studentům. Následně si našla místo jako sociální pracovnice na geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, kde se podílela na výzkumu, avšak bez možnosti publikovat pod svým jménem. Tehdy se také zapojila do disentu. V 70 . letech minulého století se totiž podílela na pašování zahraniční literatury do tehdejšího Československa. Kvůli této činnosti nakonec skončila ve vazbě a šla na rok do vězení. Pod tlakem mezinárodních protestů byla ale spolu s dalšími propuštěna a souzena na svobodě.Se Šiklovou je spojeno také to, že byla signatářkou Charty 77. Po listopadu 1989 se následně věnovala přednášení na katedře sociální práce. Významný byl její podíl na založení Gender studies.Dotyčná byla však činná i v pokročilém věku. Zmiňme, že v roce 2009 kandidovala za Stranu zelených ve volbách do Evropského parlamentu a jen o rok později vedla kandidátku Zelených za Královéhradecký kraj ve volbách do Sněmovny.V neposlední řadě uveďme, že Šiklová v půběhu svého života získala několik ocenění. V roce 1999 získala medaili T. G. Masaryka I. stupně za zásluhy o republiku a o čtyři roky dříve titul Žena Evropy. Loni pak k příležitosti 85. narozenin dostala od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) nejvyšší ocenění Senátu, Stříbrnou pamětní medaili. Toto ocenění jí bylo uděleno za její úsilí o záchranu zakázané literatury a o rozvoj občanské společnosti a svobody.

